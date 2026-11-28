Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personelin
NATOGeliştirilmiş Hava Polisliği Blok-73 görevini devraldığını bildirdi.
Birlik Romanya'ya 26 Kasım'da ulaştı
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliğin Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-73 görevi kapsamında 26 Kasım'da Romanya'nın Feteşti kentindeki Borcea 86'ncı Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, birliğin 27 Kasım'da gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından görevi devraldığı bilgisi verilerek şu ifadeler kullanıldı: "1 Nisan 2027 tarihine kadar 7/24 alarm reaksiyon nöbeti tutacak, NATO ve Romanya Hava Kuvvetleri ile müşterek görevler icra edecek. Gökyüzünün kahramanlarına görevlerinde başarılar diliyoruz."
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.