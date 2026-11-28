Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KIZILELMA ve EJDERHA mesajı: ‘Bunlar sadece başlangıç’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Türk savunma sanayisinde elde edilen iki önemli başarıya dikkat çekti. Bayraktar KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesi ve ASELSAN'ın EJDERHA sistemiyle 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirmesini değerlendiren Erdoğan, "Bunlar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız" dedi. Erdoğan, füze denemelerine yönelik eleştirilere de tepki göstererek savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.