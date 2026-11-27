ASELSAN’dan denizlerde giderek artan hava tehditlerine karşı GÖKDENİZ çözümü
Uluslararası demo faaliyetinde GÖKDENİZ, yüksek hızlı jet motorlu İHA tehdidini temsil eden, farklı yön ve irtifalardan gelen hareketli hava hedeflerini başarıyla tespit, takip ve angaje ederek imha etti. Gerçek atışlı test, sistemin hedef tespiti, takibi ve angajman başlatma süreçlerini otomatik olarak gerçekleştirdiği otonom modda icra edildi. Operatörün müdahalesi ise yalnızca tek bir düğmeye basarak atışa onay vermekle sınırlı kaldı. Gerçekçi operasyonel koşulların oluşturulması amacıyla test boyunca geminin 5–10 knot hızla seyretmesi sağlandı.
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