"DÜNYADA BU ALANDAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK"





Canik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Canik, Birleşik Krallık'taki AEI Systems'ın mühendislik ve üretim kabiliyetleriyle, 30 x 113mm orta kalibre top sistemlerinde dünya lideri konumunda bulunuyor. Grubun bu alandaki ürün portföyünün öne çıkan sistemlerinden VENOM LR, söz konusu mühendislik birikiminin önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Canik UK Expansion yatırımıyla mevcut üretim kabiliyetlerinin daha güçlü bir endüstriyel altyapıyla desteklenmesi, artan uluslararası talebe daha yüksek ve sürdürülebilir üretim kapasitesiyle cevap verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Birleşik Krallık ve müttefik ülkelerin orta kalibre top sistemlerine yönelik mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik üretim ve tedarik kabiliyetlerinin geliştirilmesi planlanıyor. Canik, yatırımın sağlayacağı üretim ve mühendislik altyapısı sayesinde Birleşik Krallık kaynaklı satışlarını 4 katına çıkarmayı hedefliyor. Bu büyümenin mevcut ürünlerin satışının yanı sıra, yeni platform projeleri, uluslararası savunma programları, sanayi iş birlikleri ve uzun vadeli tedarik anlaşmalarıyla desteklenmesi öngörülüyor. Canik UK Expansion, bu yönüyle grubun uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir eşik olacak. Yatırım, Birleşik Krallık'taki mevcut sanayi varlığının daha yüksek katma değer üreten, mühendislik ve üretim yetkinlikleri gelişmiş bir yapıya dönüştürülmesini amaçlıyor.





Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda geliştirdiği tasarım, mühendislik, teknoloji geliştirme ve üretim kabiliyetleri, Türk şirketlerinin uluslararası pazarlardaki faaliyet alanını genişletiyor. Savunma sanayii şirketleri, ürün ihracatının yanı sıra yurt dışında üretim altyapısı oluşturma, mühendislik kabiliyetlerini farklı ülkelere taşıma ve yerel sanayi ekosistemleriyle uzun vadeli iş birlikleri geliştirme yönünde adımlar atıyor. Canik’in Birleşik Krallık'taki yeni yatırımı da bu yaklaşımın örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye merkezli grubun gerçekleştireceği yatırım, Türk savunma sanayii şirketlerinin uluslararası ölçekte yalnızca ürün ve teknoloji ihraç eden değil, aynı zamanda üretim ve mühendislik yatırımları gerçekleştiren aktörler olarak konumlanmasına katkı sağlayacak. Canik, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'deki üretim, mühendislik ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini uluslararası büyüme stratejisi kapsamında bir araya getiriyor.”



