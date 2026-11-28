Ürettikleri viyollerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Bursa'ya kadar Türkiye'nin birçok şehrine ulaştığını aktaran Beyitoğlu, şunları kaydetti:





"Ürettiğimiz malzemenin kendi arasında 11 çeşidi var. Müşterilerimiz bizden ürün talep ettiğinde farklı ebat ve modellerde birkaç çeşidi bir arada istiyor. Gelecekteki en büyük hedefimiz ürün gamımızı daha da çeşitlendirmek. Şu an kapaklı ve kutulu viyoller üzerinde çalışıyoruz, mutlaka bu alanda da yeni bir yatırımımız olacak. Bunun yanında daha önce Gürcistan'a yaptığımız ihracatı yeniden canlandırmak için görüşmelerimiz sürüyor. İhracat yapmak en büyük arzumuz."



