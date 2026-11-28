Bolu’nun Yedigöller bölgesinde gezi dönüşü çamura saplanan
minibüste mahsur kalan 10 kız çocuğuve 3 görevlinin sağ salim kurtarılması büyük sevinç yarattı. Arama kurtarma çalışmalarını yakından izleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların bulunduğuna dair müjdeli haberi aldığı anda duygularına hakim olamadı.
SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BİLGİ VERDİ
Çocukların sağ olarak kurtarıldığı bilgisinin ulaşmasıyla derin bir nefes alan Bakan Göktaş, vakit kaybetmeden telefona sarıldı. İlk andan itibaren arama kurtarma faaliyetlerini hassasiyetle takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayan Göktaş, 10 kız çocuğunun ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaşarak gelişmeleri aktardı.
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