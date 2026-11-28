Cumhurbaşkanı Erdoğan hocası olan Kurrâ Hâfız Ali Kemal Hut Efendinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı, “Kasımpaşalı Kemal Efendi” olarak tanınan Kurrâ Hafız Ali Kemal Hut için Fatih Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Musallada bulunan değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Hocaefendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Daha sonra o Emir Buhari'de talebeler yetiştirdi. Geçtiğimiz ay kendisini ziyaret etmiştim. Kendisi tevazu timsaliydi." ifadelerini kullandı.