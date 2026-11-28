"Öncelikle anne olarak çok etkilendim, onlar bizim evlatlarımız, onlara kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz, bize emanetler. Onların o durumda neler hissedebileceklerini bizler de derinden hissettik. Bir annenin ve babanın bu tür olaylara duyarsız kalması mümkün değil, onların endişe dolu dakikalarını biz de burada yaşadık. Onların bulunması bizleri duygulandırdı hem de mutluluk verdi. Nihayetinde evlatlarımıza kavuşuyoruz. Bataklığa saplanmışlar ve hepsi biraz çabalamış, aracı itmeye çalışmışlar ve ayakkabıları çamur içerisindeydi ve çorapları ıslanmasın diye de ayaklarına poşet bağlamışlar. Bu durum bizi çok duygulandırdı, çocukların bir azmi var. Ayrıca bakım personelimiz çok tecrübeli özellikle akünün bitmemesi için bir çaba sarf etmişler görünme durumuna karşı. Etrafa bakınmışlar ama çok hızlı karanlık çökünce biraz endişeli bir süreç olmuş ama 'devletimiz bizi arıyordur' duygusundan hiç şüphe duymamışlar. Çok korkmuşlar ve biz de onlar kadar korktuk. Kocaeli Valiliği'nden haber alındıktan sonra devletin tüm kurumlarıyla ivedi bir şekilde intikal edilmiştir. Burada tek bir çocuğumuzun saçının teline zarar gelmesin diye seferber olduk."