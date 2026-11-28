Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu’nun Yedigöller bölgesinde
kaybolan 10 kız çocuğuve 3 görevlinin sağ salim bulunmasının ardından yaşadığı mutluluğu ve sürecin ayrıntılarını anlattı. Bir anne olarak olaydan derinden etkilendiğini dile getiren Bakan Göktaş, çocukların kendi evlatlarından hiçbir farkı olmadığını vurguladı.
“ÇORAPLARI ISLANMASIN DİYE AYAKLARINA POŞET BAĞLAMIŞLAR”
Mahsur kalan kafilenin kurtarılma sürecinde yaşananlara değinen Bakan Göktaş, çocukların gösterdiği azme ve personelin tecrübesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle anne olarak çok etkilendim, onlar bizim evlatlarımız, onlara kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz, bize emanetler. Onların o durumda neler hissedebileceklerini bizler de derinden hissettik. Bir annenin ve babanın bu tür olaylara duyarsız kalması mümkün değil, onların endişe dolu dakikalarını biz de burada yaşadık. Onların bulunması bizleri duygulandırdı hem de mutluluk verdi. Nihayetinde evlatlarımıza kavuşuyoruz. Bataklığa saplanmışlar ve hepsi biraz çabalamış, aracı itmeye çalışmışlar ve ayakkabıları çamur içerisindeydi ve çorapları ıslanmasın diye de ayaklarına poşet bağlamışlar. Bu durum bizi çok duygulandırdı, çocukların bir azmi var. Ayrıca bakım personelimiz çok tecrübeli özellikle akünün bitmemesi için bir çaba sarf etmişler görünme durumuna karşı. Etrafa bakınmışlar ama çok hızlı karanlık çökünce biraz endişeli bir süreç olmuş ama 'devletimiz bizi arıyordur' duygusundan hiç şüphe duymamışlar. Çok korkmuşlar ve biz de onlar kadar korktuk. Kocaeli Valiliği'nden haber alındıktan sonra devletin tüm kurumlarıyla ivedi bir şekilde intikal edilmiştir. Burada tek bir çocuğumuzun saçının teline zarar gelmesin diye seferber olduk."
“ONLARIN GÖZYAŞLARINA BEN DAYANAMIYORUM, EVLATLARIMIZA KAVUŞTUK”
Aracın dönüş yolunda daha hızlı ilerlemek amacıyla farklı bir güzergah kullandığını ve bu yolda çamura saplandığını belirten Bakan Göktaş, ekiplerin Yığılca yolunda izleri takip ederek kafileye ulaştığını aktardı. Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Araç geri dönüş yolundan ziyade daha hızlı dönmek için başka bir yol kullanmış ve o yolda çamura saplanmış ve zorluk yaşamışlar. Buradan giden arkadaşlarımız Yığılca yolunda izleri takip ederek buldular. Biz her türlü ihtimali düşündük ve birkaç ihbar gelince biz umutlandık. Devletimiz var olsun izleme sistemimiz o kadar kuvvetli ki burada devlet korumasında olan çocukların kurtarılması ayrı bir sorumluluktu. Biz çok heyecanlıyız ve duygularımızı yaşıyoruz onlar bizim evlatlarımız. Onları bulmanın kendi evladımızı bulmaktan hiçbir farkı yok. Onların korkma hali bizi daha çok korkuttu. 'Bulundu' haberi geldiğinde birbirimize sarıldık. Onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum, evlatlarımıza kavuştuk."
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