Bolu'da günübirlik geziye çıkan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin bulunduğu araçla irtibatın kesilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 personelin Bolu'daki Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret etmek amacıyla yola çıktığı belirtildi.
GEZİ DÖNÜŞÜ ARAÇLA İRTİBAT KESİLDİ
Günübirlik düzenlenen gezinin ardından dönüş yoluna geçen araçtan haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. İhbarın ardından AFAD, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışması başlatıldı.
DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Bakanlık, 10 kız çocuğu ve 3 görevli personele ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BAKANLIK ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, arama kurtarma faaliyetlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü ve gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Aracın ve içerisindeki 13 kişinin durumuna ilişkin henüz yeni bir resmî açıklama yapılmadı.
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