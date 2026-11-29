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Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nde (TBMM) bu hafta önemli düzenlemelerin ele alınacağı yoğun bir çalışma takvimi uygulanacak.

Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde AK Parti'nin hazırladığı, enerji ve sosyal güvenlik alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifi olacak.

Teklifin kabul edilmesi halinde 2 milyondan fazla kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu silinecek.

Düzenleme kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yetki ve sorumluluk sınırları da yasal çerçeveye kavuşturulacak. Ayrıca yatırım fonlarının tasfiye edilmesi, devredilmesi ve geri kazanım işlemlerinde görev üstlenen kişilerin bu süreçlerdeki karar ve uygulamaları nedeniyle hukuki, idari veya mali sorumluluk taşımamasına yönelik hükümler getirilecek.

Kadınların ve gençlerin istihdamını artırmaya yönelik teşvikler de teklifin önemli başlıkları arasında yer alıyor. İşverenlere, kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi çalışanlar için sağlanan SGK prim desteğinin 2028 yılının sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

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Yabancı konaklama platformlarına yeni şartlar geliyor

Genel Kurul'da enerji ve sosyal güvenlik düzenlemelerinin ardından yabancı dijital konaklama platformlarını ilgilendiren kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek.

Teklife göre, Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yabancı dijital konaklama platformlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alması gerekecek. İzin sürecinde platformların dijital hizmet vergisi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması ve Türkiye'de bir irtibat adresiyle temsilci bulundurması şartları aranacak.

Meclis'te grup toplantıları da yapılacak

TBMM'de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Partilerin genel başkanları, Meclis'teki toplantılarda ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerini ve siyasi mesajlarını kamuoyuyla paylaşacak.

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