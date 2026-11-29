Mekke İttifakı Atina ve Tel Aviv'e bomba gibi düştü: 'Bir değil iki kez düşünün!'

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında savunma alanında yürütülen iş birliği Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Üç ülkenin Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında attığı yeni adımlar, Atina ve Tel Aviv'de yakından takip edilirken İsrail basınında yayımlanan bir değerlendirme dikkat çekti. Üç ülkenin askeri ve ekonomik kapasitesine işaret edilen haberde, bu ittifaka karşı plan yapanlara "Bir değil iki kez düşünün" mesajı verildi.