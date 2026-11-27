Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Yoğun, ağır gündemin içinde geçtiğimiz günlerde basına bir haber düştü. Pek de dikkat çekmedi aslında, üstünde çok da konuşulmadı.

“İsrail hapishanelerinde 27 yıl tutulduktan sonra esir takasıyla serbest bırakılarak Mısır'a sürgün edilen Filistinli Ammar Zabin, hapisteyken gizlice dışarı çıkarılan sperm örnekleriyle dünyaya gelen oğulları Muhannad ve Salahaddin ile Kahire’de ilk kez bir araya geldi. 2012 ve 2014 yıllarında bu yöntemle doğan ilk çocuklar olan ve “Özgürlük Elçileri” olarak adlandırılan kardeşlerin yanı sıra, bugüne kadar 118 Filistinli çocuğun aynı yolla dünyaya geldiği ancak İsrail’in bu çocuklara kimlik ve hukuki statü tanımadığı bildiriliyor.’’

Doğru anlamak için tekrar okudum.

Merhum Alev Alatlı’dan dinlediğimiz Filistinli anneyi hatırladım sonra da.

Filistinli kadın Alev Alatlı’ya ‘’Ben altı çocuk doğurmakla yükümlüyüm.’’ Diyor. Alatlı nedenini sorduğunda ise; ‘’İkisini İsrail öldürecek, ikisi eve ekmek getirecek, ikisini de okutmak lazım ki bir şeye yarasın.’’

Reklam Reklam

İSRAİL ZULMÜNÜN BİR BAŞKA TARİFİ

Filistin’de anne baba olmak duygusal bir amaç, soyun devamı değil sadece.

Ammar Zabin’in yaşadıkları ve Filistinli kadının anlattıkları coğrafyanın kader olduğunun fotoğrafı. Aynı zamanda annelik babalık zaviyesinden İsrail zulmünün de bir başka tarifi.

Biz çocuk sahibi olmayı konuşurken ekonomik imkânlardan, kariyer planlarından, çocukların geleceğinden, iyi okullardan söz ediyoruz.

Filistinli bir anne ise çocuğunun hayatta kalma ihtimalini düşünmek zorunda. Eve kimin ekmek getireceğini de…

Biz çocuklarımızı nasıl daha iyi şartlarda büyüteceğimizi tartışıyoruz. Filistinli anne ise, kaç çocuğunun hayatta kalacağını…

Ammar Zabin’i ve Filistinli annenin sözlerini anlamak için önce onun yaşadığı şartları da anlamak gerekiyor. Anlayabilir miyiz, bilmem?

Reklam Reklam

Çünkü Ammar sadece duygusal bir nedenle veya soyu devam etsin diye çocuk sahibi olmak için hapishaneden spermlerini kaçırmıyor. Filistinli anne de çocuklarını bile isteye ölüme hazırlamıyor. Her ikisi de ölümün sıradanlaştırıldığı bir coğrafyada ısrarla hayatın devamını sağlamaya çalışıyor.

Filistin’de babalık, annelik, yalnızca bir çocuğu dünyaya getirmek değil; onunla birlikte geleceğe dair umudu da yaşatmak demek.

Ammar Zabin, hapishane duvarlarının ardında bir baba, kendisinden sonraki hayatın devam etmesini istiyor. Karısı da yıllarca eşinden ayrı olduğu halde ısrarla anneliğini sürdürüyor. Çocukları ise hiç görmedikleri, dokunamadıkları bir babanın varlığıyla ve özlemiyle büyüyor.

Bütün bunlar bir davanın, bir iddianın nişanesi aslında;

Büyük Filistin ailesinin devamı iradesi…

Bir hafızayı, bir davayı bir sonraki nesle yaşatma çabası…

Filistinliler, hapishanelerden çıkarılan sperm örnekleriyle dünyaya gelen çocuklara “özgürlük elçileri” adını veriyorlar. Düşünebiliyor musunuz?

Reklam Reklam

Normal şartlarda son derece mahrem, son derece kişisel olan çocuk sahibi olma kararı, Filistin’de toplumsal bir anlam kazanıyor. Çünkü İsrail, yalnızca Filistin topraklarını işgal etmiyor. Filistinlilerin gündelik hayatına, aile ilişkilerine, evliliklerine, çocuklarıyla kuracakları bağlara kadar hadsizce müdahale ediyor.

Bir baba, çocuğunun doğumunda bulunamıyor.

Bir anne, kocasının yokluğunda çocuk büyütüyor.

Bir çocuk, babasına sarılabilmek için yıllarca bekliyor.

Üstelik bunlar tek örnek de değil… Kim bilir kaç anne, kaç baba, kaç çocuk…?

Bütün bunlar bize savaşın yalnızca cephede, sıcak çatışmada yaşanmadığının da gösteriyor aslında. İsrail zulmünün rakamlara yansımayan bedeli…

FİLİSTİN DAVASI AYNI ZAMANDA BİR “AİLE’’ MESELESİDİR

Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi yalnızca sınırlarını, vatan toprağını korunmasına bağlı değil. Hafızasının, kültürünün, dilinin, dininin, aile bağlarının ve nesiller arasındaki sürekliliğinin korunması da vatanı korumaya dair.

Reklam Reklam

Filistinli anne babaların yaşadıklarını, cesaretlerini, iddialarını bu çerçevede düşünmemiz gerekiyor. Bilmem, empati kurabilir miyiz? Anlayabilir miyiz?

Alev Alatlı’nın anlattığı altı çocuk doğurmak zorunda hisseden anne ile hapishane duvarlarının ardından iki çocuk sahibi olan baba, aslında aynı hakikatin iki farklı yüzü.

İkisi de bize aynı şeyi söylüyor:

Hayat bizden sonra da devam edecek... Ve bu yüzden Filistin’de dünyaya gelen her çocuk, yalnızca bir ailenin sevinci değil, yarının umudu ve özgürlüğün habercisi.

Belki de Filistin’de direnişin en bilinmeyen tarifi; ölümün bu kadar yakın olduğu bir yerde, hâlâ hayattan vazgeçmemek.

Filistin’de direnişin bir başka adı da ‘’anne baba’’ olmak.