Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın özel hayatı etrafında patlak veren skandal, özel bir şirket yöneticisinin kişisel sorunlarının ötesinde birçok tartışma yarattı. Yapay zekâ çağının belki de en fazla stratejik öneme sahip şirketinin Amerikan ulusal güvenlik hedeflerine aykırı davranmış olma ihtimali, Çin’le rekabette izlenen stratejiyle ilgili soru işaretlerini gündeme getirdi. Aynı zamanda Amerikan devletinin kritik sektörler söz konusu olduğunda serbest piyasa kurallarını ikincil plana atacağını tekrar göstermesi, ileri teknoloji alanındaki hakimiyetini korumaya kararlı olduğu mesajını veriyor. Çin’le yapay zekâ yarışında artık ekonomik rekabetle ulusal güvenlik kaygılarının birbirinden ayrılamayacağını gösteren Nvidia skandalı, Amerika’nın ihracat sınırlamaları üzerinden kontrol altında tutmaya çalıştığı çip piyasasında ekonomik çıkarlarla ulusal güvenlik arasında denge kurmakta zorlandığını gösteriyor.

ÇİPLERİ SATMAK YA DA SATMAMAK

Biden döneminden beri Nvidia gibi şirketlerin ürettiği yüksek kapasiteli çip satışına koyulan yasak ve sınırlamalar, Amerika’nın Çin’in yapay zekâ kapasitesini geliştirmesini sınırlandırmak amacı taşıyordu. Trump yönetimi H200 model çiplerin satışına bazı lisans ve güvenlik koşulları öne sürerek izin verdi. Bu izni savunanlar, Çin’in kendi çiplerini geliştirmesindense Amerikan çiplerine bağımlı kalmasının tercih edilmesi gerektiğini söylediler. İzne karşı çıkanlar ise, Çin’in düşük kapasiteli çipleri yeterli sayıda elde edinmesinin yüksek kapasiteli çiplere gerek bırakmayacağını ve dolayısıyla Çin’in yapay zekâ ve askeri kapasitesinin artacağını savundular.

En son Nvidia skandalıyla ortaya dökülen iddialar doğruysa, Huang’ın ilişki yaşadığı ve Çin istihbaratıyla ilişkisi olduğu belirtilen Alice Huang’ın Singapur menşeli şirketi Megaspeed Çin’e çip sevkiyatı sağlanmasını kolaylaştırıcı bir aracı işlevi görmüş olabilir. Yıllardır farklı ülkelerdeki firmaların Çin’e çip satışını sağladığı yönünde bilgiler basına yansıyor ama Megaspeed’in Nvidia CEO’suna bu kadar yaklaşması, meseleyi Amerikan ulusal güvenlik kaygıları açısından çok daha farklı bir noktaya taşıyor. Farklı ülkelerdeki Çinli firmaların Nvidia çiplerini kullanan platformları kullanabilmesi de Çin’e doğrudan çip sevkiyatının sınırlandırılmasının sorunu çözmeyeceğine işaret ediyor.

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HUANG’IN DÖNÜŞÜ

Huang’ın istihbarat zaafı yaratan ilişkisini Trump yönetimi içinden Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi bazı isimlerin basına sızdırdığı iddiası, Çin’e karşı şahin kanadın Nvidia’dan rahatsızlığına işaret ediyor. Trump’ın Huang’ın ilişkisinden ve Nvidia’yla ilgili güvenlik kaygılarından haberdar olmasına rağmen harekete geçmemesi ekonomik çıkarları öncelediğini gösteriyor. Skandal ortaya çıktıktan sonra Huang’ı koruyan açıklamalarıyla yetinmeyerek Nvidia yönetim kuruluna doğrudan baskı yapan Trump, hem borsayı toparlayacak hem de Nvidia yönetiminde daha net söz söyleyecek bir konuma gelmeyi istemiş görünüyor.

İkinci başkanlık döneminde Amerikan dev teknoloji firmalarının CEO’larıyla sürekli yakın ilişkide bulunan Trump’ın Çin’e karşı tavrını yumuşatan isimlerden biri Huang olmuştu. Yönetimi Çin’e düşük kapasiteli çip ihracatına ikna eden Huang’ın Trump’la yakın ilişkisi sayesinde CEO’luğa geri dönüşü, özel bir şirketin liderliğinin nasıl Amerika’nın ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine de işaret ediyor. Trump bu kararını Amerika’nın teknolojik üstünlüğünü ve insan sermayesini korumakla açıklasa da tam bir soruşturma olmadan Huang’a verilen güvenoyunun ikisi arasında son iki yılda gelişen kişisel ilişkiye dayandığını gösteriyor. Bundan sonra çok daha fazla Amerikan devletinin yönetimine müdahil olacağı anlaşılan Nvidia’nın çip piyasasındaki kritik konumunu sürdürmeye çalışırken bir yandan Trump’ın önceliklerine de daha fazla cevap vermesi gerekecek.

ÇİN’İN İLERLEMESİNİ DURDURMAK MÜMKÜN MÜ?

Trump’ın Çin’le ticaret anlaşması arayışına devam ederken yeni vergiler açıklaması, pazarlık gücünü artırmaya yönelik görünüyor ancak bu gibi adımların Çin’i ulusal kapasitesini artırma çabalarını yoğunlaştırmaya iteceği açık. Çin’in Nvidia çiplerine ilgi duyması, kendi ulusal çip ve yapay zekâ modeli ekosistemini geliştirmediği anlamına gelmiyor. Kısa vadede Amerikan çiplerine duyduğu ihtiyacı uzun vadede kendi çipleri üzerinden karşılayabilen bir Çin yapay zekâ yarışında daha avantajlı bir konuma evirilebilir. En gelişmiş çip teknolojisine sahip olmak elbette büyük bir avantaj ancak bu rekabetin üretim kapasitesi, veri merkezleri, elektrik tüketimi, bulut erişimi ve yetişmiş insan gücü gibi birçok farklı unsuru var.

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Çin’in yapay zekâ yarışında birçok koldan ilerlediğini ve daha düşük kapasiteli çiplerle de bu ilerlemenin devam edeceğini söylemek mümkün. Amerika’nın bu ilerlemeyi durdurmaktan ziyade yavaşlatmaktan bahsetmesi de bu gerçekliği kabul etmiş olmasından kaynaklanıyor. Huang gibi teknoloji firma yöneticileri artık sadece özel bir şirketin stratejisinden sorumlu isimler olarak değil ülkelerin yapay zekâ stratejilerinde etkili aktörler olarak öne çıkıyor. Bu yüzden ileri teknoloji alanındaki kritik altyapının sınırlı birkaç şirketin ve yöneticinin kararlarına bağlı olması, teknoloji firmalarına çok fazla güç veriyor. Huang skandalında gördüğümüz gibi, Amerikan devleti de bu firmaların önemli kararlarına doğrudan dahil olma ihtiyacı duyuyor.

Amerika’nın Çin’le yapay zekâ ve ileri teknoloji alanlarındaki rekabetinde piyasalara ilişkin ticari kaygılarıyla ulusal güvenlik öncelikleri arasında gelgitler yaşadığını söyleyebiliriz. Nvidia’nın çip satışını yasaklayıp sonra sınırlı izinler veren, Huang’ın Çin istihbaratı tarafından hedef alınmış olma ihtimaline rağmen şirkete CEO olarak geri dönüşünü destekleyen, Çin’le anlaşma arayışına rağmen ek vergiler koyan Trump yönetiminin adımları, Washington’ın bu rekabeti nasıl sürdüreceği konusundaki çelişkilerine örnek teşkil ediyor. Çin’i yavaşlatmaya çalışan Washington, kendi teknoloji devlerinin ticari aktiviteleriyle ulusal güvenlik hedefleri arasında sağlam bir denge kuramazsa, yapay zeka yarışında rakibine değil kendi politikasının iç çelişkilerine yenilme riskiyle karşı karşıya kalabilir.