Batı uygarlığı, Greklerden bu yana, Yahudiliğin dünyevîleşme temayülünü de yedeğine alarak insanı ve ürettiği araçları tanrılaştıran, Tanrı’yı izafileştiren ve hayattan uzaklaştıran bir dünya kurdu. Ruhsuz bir dünya.

Bu ruhsuzluğun zirvesi bugün yapay zekâ çağında tezahür ediyor. Kant’ın fenomenal dünya üzerinden işleyen epistemolojik iyimserliği, zamanla Descartes’in “dünyanın efendileri ve sahipleri olacağız” cogito’suyla ve Bacon’ın “bilgi güçtür” ilkesinin bilgiyi güç üreten bir araca, güç üreten araçları da emperyalizme ve sömürgeciliğe dönüştüren felsefî krizle birleştiğinde, ontolojik bir şiddet üretti.

Husserl’in tarihselcilik ve pozitivizm eleştirisi, Nietzsche’nin aktif ve pasif nihilizm biçimleri, Heidegger’in varlığın kendini unutuşu, Derrida’nın mantık-merkezci indirgemecilik eleştirisi, Foucault’nun panoptikon düzeni ve postmodern sürecin synoptikon düzeni bu şiddetin sürekliliğini sağladı.

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Hümanizmle başlayan yolculuk, insanın konumunu tehlikeye düşüren posthümanizm ve transhümanizm çıkmaz sokaklarının eşiğine saplandı.

Bu çıkmaz, tesadüfî değildir. Batı uygarlığının her dönemde çıkmaz sokağa saplanmasına yol açan dualizmi ve indirgemeciliği, neopagan ve teknopagan bir akıl üretmiştir. Bu aklın sınırlılıklarını aşmanın yolu, aklı, kalbi ve ruhu bir bütün olarak hayata ve harekete geçiren medeniyet felsefesinden geçer. İşte bendenizin çerçevesini çizmeye çalıştığım medeniyet tasavvuru, tam da bu noktada bir çıkış kapısı sunar.

ONTOLOJİK ŞİDDETİN SOYKÜTÜĞÜ VE TEKNOLOJİNİN TANRILAŞMASI

Modern Batı uygarlığının iki kurucu figürü Bacon ve Descartes, aynı dünyanın temellerini attılar. Descartes, epistemolojik ve ontolojik emperyalizmin kapılarını açarken; Bacon, bilgiyi araçsallaştırarak gücü özneleştirdi. Bu, niceliğin niteliği, aracın amacı, insanın da kâinatın da araç konumuna indirgenmesini kaçınılmaz kıldı.

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Sonuç, araçsal aklın hükümranlığı oldu. Araçsal akıl, her şeyi kullanıma, her varlığı araca indirger; insanı da, anlamı da, kutsalı da. Bu indirgeme felsefî olarak ontolojik şiddeti doğurur.

Yapay zekâ, bu şiddetin en sofistike tezahürüdür. Dijital emperyalizm çağında matematik, maddeyi mânâ üzerinde hükümferma kılar. Nitelik, anlam ve manevî dünya buharlaşır; yerine nicelik, hız, haz ve ayartı teknolojisi yerleşir. Bu çağı “tekno-pagan” bir düzen olarak tarif ediyorum: Burada teknoloji mistik bir havayla kutsanır, insan yarı-makine (cyborg) bir varlığa dönüşmeye zorlanır, Tanrı fikri ve hakikat fikri izafileşir. Yapay zekâ, rasyonel mantığın sınırları içinde hareket ederek düşünme melekelerini köreltir, medeniyet perspektifini ve dil zevkini çalar. Değişkenleri kendi kurgular, sonucu kendi hizmetine koşar.

Posthümanizm ve transhümanizm, bu sürecin son durağıdır. Hümanizm insanı tanrılaştırırken, bu yeni aşamalar insanı devre dışı bırakmayı vaat eder. Gazze’den Epstein Adası’na, dijital ağlardan genetik mühendisliğine uzanan tablo, pagan Batı uygarlığının yıkım ve kıyım makinası olduğunu bir kez daha gösterir. Dualizm —Tanrı ile insan, ruh ile beden, fizik ile fizikötesi arasındaki çatışma— dengeyi ve itidali kesip atar. İçerideki barbarlık, dışarıda bütün medeniyetlere saldırıya dönüşür.

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HAKİKAT MEDENİYETİ: AKIL, KALP VE RUHUN BİRLİĞİ

İşte bendenizin neredeyse çeyrek asrı aşan bir süredir üzerinde kafa patlattığım medeniyet tasavvuru, bu ontolojik şiddetten çıkışı mümkün kılan bütüncül bir bakış sunar bize.

Medeniyet, uygarlıktan farklıdır. Uygarlık (sivilizasyon) tek boyutludur, yalnızca yatay düzlemde var olur, yüzeyselleştirir ve yok eder.

Medeniyet ise her şeyi var edicidir; melekût âlemi ile mülk âlemini buluşturur, özü hikmettir, hakikatin izini sürer.

Medeniyet, dil-yer-yön (zihin-zemin-zaman) üçlüsüyle inşa edilir; ilim-irfan-hikmet üzerine kurulur.

İlim, hakikatin söz hâlidir (bilme yolculuğu); irfan, hakikatin göz (kalp gözü) hâlidir (bulma yolculuğu); hikmet ise hakikatin öz hâlidir (olma yolculuğu). Bu üçlü, aklı, kalbi ve ruhu aynı anda harekete geçirir. Batı’nın dualist çatışması yerine, tevhidin uyumu vardır.

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İslâm, Yaratıcı ile yaratılan arasına ontolojik mesafe koyarak onları yaklaştırır. Mesafe fikrinden yoksun olan Batı, insanı tanrılaştırarak mesafe fikrini yok etmiş; sonuçta makro ölçekte normatif mesafeler (Batı ile diğerleri arasında) üretmiştir.

İnsan, nisbî bir varlıktır; mutlak varlık değildir. Özgürleşmesi, bağlarını çözmesiyle değil, bağlarının sırlarını çözmesiyle mümkün olur. Nefes bir bağdır; marifet, bu bağın sırlarını çözmektir.

Bir yapay zekâ felsefesi, bu perspektiften yeniden düşünülerek geliştirilebilir. Araçlar, hakikate ulaşmanın vasıtalarıdır; amaçların yerine geçemez. İnsan, Mutlak Varlık’a bağlandığında araçların ayartısından kurtulur. Hakikat Kitabı’yla (Kur’an) yoğrulan öncü kuşaklar, Kantçı epistemolojinin kuru bilgilenmesine mahkûm olmayacak; aklı kalple, kalbi ruhla birleştiren bir medeniyet fikrini dünyaya sunacaktır.

Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun (MTO) kurulması ve “dijital nizamiye” olarak tarif edilmesi, tam da bu direnişin somut ifadesidir: zamanın ruhunda kaybolmuş medeniyet şifrelerini yeniden bulmak, köklere inerek geleceği inşa etmek. MTO ile gerçekleştirmeye çalıştığımız temel kaygımız budur.

ONTOLOJİK RAHMETE DOĞRU…

Tanrısız bir dünya kurulamaz; çünkü ruhsuz bir dünya, yaşanamaz bir cehenneme dönüşür. Batı uygarlığının dualizmi ve indirgemeciliği, neopagan ve teknopagan aklın sınırlılıklarını her dönemde yeniden üretir.

Yapay zekâ, bu sınırlılığın en güncel ve en tehlikeli biçimidir: algının aklı çarmıha gerdiği, mutlak sahtenin zaferini ilan ettiği bir ağ.

Çıkış yolu, merhameti varoluş şartına dönüştüren medeniyet felsefesinden geçer. Bu felsefe, teslimiyet olmadan temsiliyetin mümkün olmadığını hatırlatır; hicret ruhuyla süflî özelliklerden ulvî özelliklere yönelmeyi, bilme-bulma-olma yolculuğunu ve hikmetle yoğrulmuş bir insan-ı kâmil tasavvurunu öne çıkarır.

Öncü kuşaklar, hakikatle yoğrulmuş akıl, kalp ve ruhu harekete geçirdiklerinde, Batı’nın ontolojik şiddeti yerini ontolojik rahmete bırakır. İnsanlık, kendi varlığını yeniden hakikatle tanır. Kitapsız bir dünya kurulamaz; kurulacak dünya da araçsal aklın değil, hakikatle yoğrulmuş aklın, kalbin ve ruhun eseri olacaktır.

Yapay zekâ da ancak bu bütüncül bakış içinde araç olarak yerini bulabilir; tanrılaştığı anda ise insanı ve hayatı yok eder. Hakikat Medeniyeti, her şeye ve herkese kendi olarak hayat bahşeder.

Bu, çıkışın tek yoludur.

Vesselâm.