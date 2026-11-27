30 Kasım 2009’da aramızdan ayrılan, hayat yordamı ve gayreti ile imkânsız gibi görünenden mümkünü çıkaran yönetmen Ahmet Uluçay’ı, insan nedir, emek nedir bahsi için en berrak örnek olarak tekrar tekrar anmamız icap ediyor.

“Karpuz Kabuğu”ndan yaptığı gemilerle ummanda yolculuğa çıkan yönetmen Ahmet Uluçay’ın 1994 yılında katıldığı Siyaset Meydanı’nda yapmış olduğu konuşma, bugünlerde sosyal medyada dolaşımda.

Merhum Uluçay, hayata, sanata, sinemaya bakışını muazzam bir hakikilik ve samimiyet içinde anlatırken konuklardan bazı zevatın -kesinlikle herkes değil- müstehzi bir eda ile “bunun ne işi var burada” kibri ile oturdukları koltuklardan taşışlarını tekrar görmüş olduk, dolaşımdaki görüntülerle.

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“BEN burada bütün donanım ve birikimimle otururken bu cahil adamı niye konuşturuyorsunuz” edasında, Uluçay’ın debisi yüksek nehir gibi akan sohbetini nasıl imha edebilirim diyen bazı adamların bakışlarını kaydeden kameramanlar, o sıra belki rating için yaptıkları bu kaydın, zaman içinde “görsel sosyoloji” için ne denli önemli bir “duygu delili” olacağını bilmiyordu.

O adamlar, merhum Sâmiha Ayverdi’nin ifadesi ile “büyük davaların küçük adamları”, dinleyişlerindeki o yoz eda ile stüdyoya buzdan kuleler diktiler. Yetmedi, Ali Kırca’ya baskı yaptılar. Ali Kırca “bu adam”ın neden orada olduğunu izah etmeye çalıştı, kulakları kendi sesine ayarlı zevata. Ali Kırca’nın konuğunu takdim ederken kullandığı üslup hazirûnun stresini azaltmaya yetmedi lakin:

“Uzaklardan gelen bir konuğumuz vardı. Geç saatlerde geldi. Kütahya, Tavşanlı, Tepecik köyünden. Köyde sinema yapıyorsunuz öyle mi? Geçen haftaki programımızda bir köy aydını oldukça yankı uyandırdı, şimdi de bir köy sinemacısı bizimle birlikte. Siz tartışmaları başından beri izlediniz. Köyden burası nasıl görünüyor?”

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Bir daha asla duyamayacağımız sözlerin sahibinin konuşmasına tahammül edemiyor, sığlıkta dünya şampiyonu olanlar. Mesela Yusuf Kurşenli, “taşan sabrı” eşliğinde “eleştiride bulunuyor”, medyanın her şeyi popülerleştirdiğini söyleyerek.

Ali Kırca bu “şehirli ve entel” bakışa karşı kendini savunma ihtiyacı hissediyor:

“Arkadaşımız bize başvurdu. Köyden bakışın ilginç olabileceğini düşündük. Bu bir bakış açısıdır. Onu getirmeye çalıştık. Yoksa popülerlik arayışı gerçekten değildir. Biraz uzadı, ben de onu kısaltmaya çalışıyorum. İzinizle o filmin hikayesine sonra devam edelim.”

Oysa biz o gün de bugün de sadece Uluçay’ın anlattıklarını dinlemek istiyorduk. Çünkü o, kaybolup giden adamları, kaybolup giden kadınları anlatıyordu.

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Uluçay’ın cümlelerini, mesela J. Berger kurmuş olsaydı, neden Fransa’nın bir köyüne yerleştiğini anlatsaydı, “çünkü o köy yordamı bitip gidiyor, tamamen yok olmadan tanıklık etmek istedim” deseydi, destanlar yazılırdı. Ama Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinin Tepecik köyünden Ahmet Uluçay, sahici bir damardan kendi tecrübesini anlatırken beyefendiler sıkılıyor.

Oysa aralarında köy filmi yapıp “köyün ekmeğini” yiyenler hiç de az değil. Ama ne diyorduk? “Orada bir köy var uzakta/ gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür.”

Bilenler bilir, ancak bilmeyenler için kısaca anlatalım merhumun hayatındaki temel taşları.

Ahmet Uluçay, Kütahya’nın Tepecik köyünde büyümüş, yıllarca sinemaya ulaşmaya çalışmış ama pek çok engelle, alayla ve imkânsızlıkla karşılaşmış bir yönetmen. Kendi sinemasını “gımıldak” diye tanımlaması bile başlı başına bir poetikadır: Büyük bütçeli, gösterişli bir endüstri sineması değil, içten içe kıpırdayan, insanın kalbinde küçük ama sahici bir titreşim yaratan bir sinema. “Koltuk değneklerinden kanat yapmak” ya da “karpuz kabuğundan gemiler yapmak” ifadeleri, onun hayata tutunma ve hayalini kurma biçimini özetler.

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Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filminde köy dışarıdan bakılan egzotik veya folklorik bir «Anadolu manzarası» değildir. Tepecik ve Tavşanlı ekseninde akan gündelik hayattır.

Çıraklık düzenini, emeği ve gündelik geçim telaşını, dayanışmayı, köy ile kasaba arasındaki o ince eşiği, mahalle/köy gözünün, dedikodunun ve utancın ağırlığını bir arada yansıtır.

Recep ve Mehmet’in ahırda kurmaya çalıştıkları projeksiyon makinesi, köylünün kendi dünyasını aşma arzusunun en somut göstergesidir.

Filmde sanatkârlık hem bir çıraklık/ustalık meselesi hem de yaratıcı bir inat olarak görünür. Çocukların karpuz satıcısının ya da berberin yanında çıraklık yapmaları ile kendi sinema makinelerini kurmaya çalışmaları arasında paralellik vardır: ikisi de el yordamıyla, deneyerek, yanılarak ve yeniden kurarak öğrenilen birer zanaat/sanat hâlidir. Üstelik filmin adındaki “karpuz kabuğundan gemiye binersen çabuk inersin” uyarısı, sanatkârın kırılganlığıyla yüzleşmesidir. Ama tam da o kırılgan gemiye binme cesareti, sanatı mümkün kılar.

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, Ahmet Uluçay’ın hayatının doğrudan bir biyografisi olmasa da onun çocukluk ve gençlik belleğinin, kırgınlıklarının ve sinema tutkusuyla kurduğu varoluş biçiminin edebi-sinematik bir otoportresidir.

Ahmet Uluçay’ın sinemayla kurduğu ilişki, köyünde çocukluk yıllarında başlar. Köydeki gezici sinema deneyimleri, fotoğraflara bakıp “keşke şunlar gımıldayıverse” diye kurduğu hayaller ve arkadaşlarıyla kendi imkânlarıyla bir projeksiyon/film makinesi yapma çabası, filmdeki Recep ve Mehmet’in hikâyesinin temelini oluşturur. Filmde iki gencin ahırda kurmaya çalıştıkları sinema düzeni, Uluçay’ın yıllar boyunca tripodu, kurgu masasını ve teknik araçlarını el yordamıyla, yokluk içinde kendisinin üretme inadını gösterir.

Filmdeki coğrafya ve gündelik hayat, Uluçay’ın büyüdüğü ve geçimini sağlamak için farklı işlerde çalıştığı çevrenin ta kendisidir. Tepecik köyü ve Tavşanlı ilçesi, dışarıdan “taşra” diye bakılan bir fon değil, karakterlerin dilini, hevesini ve sınırlarını belirleyen canlı bir atmosferdir.

Recep ve Mehmet’in karpuz satıcısı ile berber yanında çıraklık yapmaları, genç yaşta emeğin ağırlığını öğrenen bir çocuğun dünyasını yansıtır. Geçerken söylemiş olayım Mustafa Kutlu metinlerinde de karpuzcunun yanında çırak olan çocukların, gençlerin hikayesi sıklıkla karşımıza çıkar.

Uluçay’ın, hayatı boyunca kamyon şoförlüğünden inşaat işçiliğine kadar pek çok işte çalışıp yine de kalbini sinemada tutması, filmdeki “ekmek parası ile tutku arasındaki” gerilimle bütünleşir. Uluçay’ın babasıyla yaşadığı kırgınlıklar ve maddi sıkıntılar, açıkça hissedilen derin incinmişlik, filmine de sızar. Filmde karakterlerin karşılaştığı aile baskısı ve kasabadaki otoriteyle/çevreyle sürtüşmeleri, Uluçay’ın gerçek hayattaki anlaşılmama duygusunun yankısı gibidir.

Yaşanarak edinilmiş tecrübe, hayatın kalbe ve zihne yükledikleri, Uluçay’ın kurduğu sinematografik evren ile solmayan zaman çiçeklerine dönüştü. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmi, bir yanda dünyanın bütün ağırlığı, imkânsızlıkları ve «olmaz» diyen sesleri; diğer yanda karpuz kabuğundan bile olsa bir gemi yapıp yola çıkmaktan vazgeçmeyen bir kalbi, bütün zamanların ibret ve gayret hikayesi olarak tescilledi.

Bir yanda gerçekten hiç sarsılmayan, içindeki o “gımıldak” kıpırtıyı kimsenin elinden alamadığı bir çekirdek var; öte yanda da incinen, yorulan, yalnızlaşan ama yine de kendi yolundan sapmayan bir insan...

O insana inanan, yürüyüşüne eşlik eden bir kişi var: Eşi Ayşe. İmece giderek toprağı çapalaya çapalaya eşinin çabasına maddeten ve manen destek olan eşi. Sonra, adanmışlığın iki kişilik cemaatine üçüncü olarak oğullarının katılışı...

Bu yazıyı yazmadan önce Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmini izleyebilmek için bir arayışın içine girmedim. Zihnimde kayıtlı kalan, yıllarca benimle yaşayan o karenin bu yazıya eşlik etmesini istedim.

Zihnimde kayıtlı kalan sahne şöyle: Gece karanlığında, ateşin kızıllığıyla aydınlanan fırının başında ekmek pişiren kadınlar…

Yıllardır hatırlananın ve unutulanın zihindeki kimyası üzerine düşünüyorum. Bir romandan, bir öyküden, bir filmden, bir ziyaretten bana kalan o sahneyi daima “Niye o sahne?” diye deşiyorum. Misketin içindeki görüntü için misketi kırıp o görüntüyü ele geçirmeye kalkan çocuk saflığı belki de yaptığım.

O fırın sahnesi bir taraftan beni korkuttu diğer taraftan mısra mısra büyüyen bir şiirsellik ile içimde demlenmeye devam etti. Neden diye sorduğum soruların cevabını bulur gibi oldum, değerli şair Ömer Erdem’in Çocuğu Gezdiriyorlar isimli kitabını okurken. Kitap aynı yıllarda doğmuş bütün çocuklar için tutulmuş bir hatıra kaydı sanki. Çocukluğumun köyde geçen yaz mevsimleri için filmin o sahnesini bir rüyadan arta kalan ganimet gibi muhafaza etti belki de hafızam diye düşündüm “gezdirilen çocuk” imgeleri eşliğinde.

Karanlığın içinde beliren o ateş ve gölgeler, bir yandan tekinsiz bir törensellik sunup insanın içine hafif bir ürperti düşürüyor, öte yandan, gecenin en sessiz saatinde, yarının ekmeği için verilen o görünmez, sabırlı ve yorucu emeğin sıcaklığı, sahneye derin bir şiirsellik katıyor.

Şiirsellik, Tanpınar’ın “fırından taze çıkmış ekmek kokusu” eşliğinde mayalanıp kabarmaya devam etmiş olmalı.

Ahmet Uluçay’ın sineması bu anlamda Tanpınar’ın nesirde kurduğu dünyaya yakındır, çünkü hem hayatı bütün ağırlığı ve tekinsizliğiyle görür hem ona şiirin ve emeğin ışığından bakar.

Zamana direnen nedir? Neden başka sahneleri değil de o sahneyi hatırlarız? Bir şiirde ilk okunuşta akılda kalan mısra gibidir o sahne. Benim zihnimde bunca yıldır kayıtlı kalan fırın sahnesi, dar sokaklar, filmin mekân ve atmosfer kurma başarısının bir kanıtı değil mi?

Ahmet Uluçay’ın kamerasından süzülen o gece ateşi ve kadınların gölgeleri, bende bir kurmaca izlemekten öte kendi çocukluğunun bayram arifelerine, yaz tatillerindeki köy akşamlarına ve gece yarılarına dek süren o ekmek telaşına açılan bir kapı olmuştu belki de.

Çocukluğun ortaklığı en hakiki ve eskimez ortaklıktır. Ruhun şad olsun Ahmet Uluçay.