Kitle partilerinin tabanları birbirine tıpa tıp benzeyen seçmenlerden oluşmaz.

Seçmen, oy verdiği partiyi, kendisine çıkar sağlayacak bir araç olarak görebilir. Kimi seçmen partiyi aidiyetinin, kimliğinin bir parçası olarak görür. Kimi seçmen partisini sahiplenir, kendisini partisinin sahibi olarak görür. Kimi seçmen için parti kutsallık derecesinde yücedir; parti onun davasıdır.

Her seçmen partisine makul, mantıklı, düşünülmüş, tecrübe edilmiş gerekçelere dayanarak oy verir. Oy verme tercihlerini belirlerken seçmen propagandayla ikna edilebilir ama kandırılamaz. Hiçbir seçmenin oy tercihi cehaletle, eğitimsizlikle belirlenmez. Oy pusulasında bir partiye mühür basarken de, mührünü o partiden sakınırken de seçmenin haklı, meşru bahaneleri vardır.

Kitle partilerinin seçmenleri arasında, bazen birbirleriyle çatışacak kadar farklı öbekler bulunur. Beklentiler birbirinden çok farklı olabilir. Kimileri tamamen şahsi servet ve makamlarını yükseltmek arzusundadır. Kimileri kendileri, çocukları, tüm ülke için güvenli, müreffeh bir zemin ve istikbal inşasını, en azından mevcut zeminin muhafazasını ister. Kimileri için kimlik, yani inanç, milliyet, etnik köken, yaşam tarzı mühimdir. Kimileri için siyasi parti davasının, ideolojisinin komuta merkezidir.

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Kitle partileri, beklentileri birbirinden farklı azami sayıda seçmen ve seçmen öbeğini çatısı altında toplayabildiği ölçüde başarılı olabilir.

Bu kadar farklılık, renklilik, çeşitlilik içinde, seçmenin, partisine karşı bir tolerans, bir hoşgörü marjı vardır. Her politika, alınan her karar, atılan her adım, yapılan her icraat, kullanılan dil ve üslup, seçmenin tamamını memnun etmez. Ancak seçmen, belli sınırlar içinde partisine hoşgörü gösterir; kendince yanlış, hatalı gördüklerini belli bir marj içinde anlayışla karşılar. Hatalar telafi edilmediğinde, sorunların üzerine gidilmediğini gördüğünde, beklentileri karşılanmaz olduğunda, partisine mühlet verir, fırsat tanır, sabreder. Hayal kırıklığı umutsuzluğa dönüştüğünde de partisiyle yolunu ayırır.

Kitle partileri, seçmenin beklentilerini ve tolerans eşiğini bilir ve seçmenin tahammül sınırlarını aşmamaya özen gösterirler. Bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmazlar. Esner, test eder, dalgalanır, yalpalar, gider-gelir ama nihayetinde sabır taşını çatlatmadan, tahammül mülkünü dağıtmadan, seçmenini küstürmeden kararlılık noktasına geri dönerler.

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Kitle partileri yeni bir seçmen öbeğini kazanmak ya da mevcut bir seçmen öbeğini mutlu etmek için kendi kırmızı çizgileri içinde kalarak başka öbekleri gözden çıkarabilirler. Hesabını yapar, gelir-gider dengesini gözetir, bir tarafı kazanır, diğer tarafı kaybeder, değişir, dönüşür, yollarına devam ederler.

Şu acı gerçekle yüzleşelim: Bir kitle partisinin, kendi içinde çıkan sorunları çözmemesi, o partinin felaketi, bitişi, çöküşü anlamına gelmez, böyle bir sonuç doğurmaz. Seçmen, kendi beklentisi karşılandığı, kendi hassasiyetleri muhafaza edildiği müddetçe, kimi zaman çok geniş hoşgörü marjıyla partisine bağlılığını sürdürür. Beklentileri karşılanmayan, hassasiyetleri artık gözetilmeyen, tahammül sınırları kırılma noktasına gelen, hayal kırıklığı yaşayan seçmen küsüp kenara çekilir. Hiç şüphesiz parti, bazı “ağırlıklarından” kurtulmuş şekilde yoluna devam eder; ama artık bambaşka bir parti olarak, başladığı yerden çok başka bir yere evrilmiş bir parti olarak devam eder.

Böyle imtihan zamanlarında, kitle partilerinin kırmızı çizgileri de zorlu bir teste tabi tutulur: Başkalaşarak gittiği yere kadar gitmek mi? Yoksa, gerekirse kaybetmeyi dahi göze alarak, toparlanarak, kendisini var eden kitleyi ve onların hassasiyetlerini önceleyerek ilkelere sadık kalmak mı?

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Her durumda, su akar, yatağını bulur.