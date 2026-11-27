Hangisini yazayım bilemedim: Bağdat-Erbil hattında patlayan krizi mi? S. Arabistan’ın Yemen’e dönük kapsamlı kara operasyonu ihtimalini mi? Tam bu sırada Libya’da batırılan Rus korvetini mi? Saldırı istihbaratını veren olağan şüphelinin silüeti belirirken Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter’in önemli Ankara ziyaretini mi? (Cumhurbaşkanı Erdoğan sağ eliyle Hafter’le tokalaşırken sol eliyle belki de Libya’nın gelecekteki liderinin elini tutuyordu. Ziyaret de fotoğraf da ikoniktir.) Hepsi önemli başlıklar. Yerimiz dar. Bağdat-Erbil krizini sonraki yazılara bırakalım; diğer başlıklara kısaca değinelim.

YEMEN’DE ÇOK ULUSLU KARA OPERASYONU İHTİMALİ

İran savaşının Yemen cephesinde hareketlilik sürüyor. Babülmendeb’deki Husi kontrolü pekişti. S. Arabistan saldırı altında (Mekke İttifakı’nı yakından ilgilendiriyor.) Son saldırı Riyad’daki Finans Merkezi’ne yapıldı. Siviller yaralandı. Riyad’ın Husi tehdidiyle nasıl başa çıkacağı sorgulanıyordu. Bu kapsamda ilk çıkan haberler Riyad’ın bir yıllık çatışma sürecine hazırlandığı yönündeydi. Şimdi Yemen’de kapsamlı bir kara operasyonunun gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

AA Brifing dergisinin henüz basılmayan aralık sayısında konuyla ilgili çarpıcı bir analiz okudum. Suudi yönetiminden iyi bilgi aldığını düşündüğüm ve King’s College London’da misafir araştırmacı olarak çalışan Nawaf Obaid “Suudi Arabistan liderliğinde, Suudi ve Yemen kuvvetlerinin yanı sıra Pakistan ve diğer Arap birliklerinin de katılacağı, kuzey ve güney Yemen’i kapsayan çok uluslu bir kara harekatı öngörüldüğünü” yazdı. Obaid’e göre Türkiye Riyad’a coğrafi istihbarat ve Arabistan sınırları içinde hava savunma desteği sağlayacak. Bu kapsamda İslamabad’da yapılacak Mekke İttifakı toplantısının sonuçlarını yakından takip etmekte fayda var.

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RUS KORVETİNİ BATIRAN İDA NEREDE SUYA İNDİRİLDİ?

Ukrayna, Libya’da, Mareşal Hafter’in kontrolündeki Bingazi’de demirli Rus korveti Merkury’yi insansız deniz araçlarıyla (İDA) vurarak batırdı. Kremlin Sözcüsü Peskov, bu saldırıyı “çok tehlikeli bir eğilim” olarak niteledi. Libya’nın doğusunu kontrol eden Hafter yönetimi saldırıyı egemenlik ihlali saydı. Ülkenin batısındaki Libya hükümeti ise sivil limanların dış çatışmalara karıştırılmasından kaygı duyduğunu açıkladı. Rus korvetini vuran bu İDA’ların oraya nasıl geldiği tartışılıyor. Kimi Arnavutluk’tan suya indirildiğini ileri sürdü. Kimi de (“Tek Libya” çalışmaları kapsamında doğu-batı yönetimlerini birleştirme arayışını dinamitlemek için) söz konusu İDA’ları “Batı Libya’da konuşlu Ukrayna birliklerinin yönlendirdiği” iddiasını ortaya attı.

Konuyu Ankara’da araştırdım. Söylenen şu: Bir. O İDA’lar Akdeniz’e gelen sivil ticari gemilerden suya indiriliyor. Bu saldırıya karışan İDA’ların Batı Libya’dan yola çıktığı iddiasını destekleyen bulgu yok. İki. Libya hükümeti sahillerinde benzer olayların yaşanmaması için yoğun tedbir alıyor. Üç. Vurulan Rus korveti 2023’te hizmete girmişti. Rusya için sarsıcıdır. Moskova’yı öfkelendirir. Dört. Ukrayna aynı saldırıda bir Rus kargo gemisini de hedef aldı. Bunun için istihbarat gerekir.

Bir süredir Ukrayna’nın bu istihbaratı nereden aldığını düşünüyorum. AB’nin Akdeniz’de İrini harekatı var. Bu harekat 2020’de fiilen Türkiye’nin Libya’ya desteğini önlemek için başlatılmıştı. Ankara o sorunu çözdü. Ama İrini görevi devam ediyor. Görev süresi 31 Mart 2029’a kadar uzatıldı. Misyonuna denizdeki durumun izlenmesi görevi de eklendi. Avrupa orduları Ukrayna’daki savaşa doğrudan istihbarat sağlıyor. Merkury’yi ve diğer gemileri hedef alan saldırılarda o istihbarat yine bu ülkelerden mi gitti? Faili arayan Rusların Akdeniz’deki İrini hareketliliğini mercek altına alması gerekiyor.

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O FOTOĞRAFIN SÖYLEDİKLERİ

Bu saldırının Ankara’da önceki gün gerçekleşen tarihi buluşmayla nedensellik bağı yok. Ankara, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, oğulları (Genel Komutan Yardımcısı) Saddam Hafter, (Genelkurmay Başkanı) Halid Hafter ve (Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı) Belkasım Hafter’i ağırladı. Ziyaret saldırıdan önce planlanmıştı. Mareşal Hafter, Ankara’da üst düzeyde ağırlandı. Önce Dışişleri Bakanı Fidan’ın başkanlığındaki geniş katılımlı heyetle bir araya geldi (Görüşmeye katılan isimlerin sorumluluk alanı -enerji, güvenlik, istihbarat- Hafter ve heyetiyle çok kapsamlı başlıkların ele alındığını gösteriyor). Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Ziyaretin önemini biliyorsunuz: Libya Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı için ilişkilerin muhafaza edilmesi gereken stratejik bir müttefiktir. Mavi Vatan’daki kazanımlar Libya’yla 2019’da yapılan anlaşmayla perçinlenmiştir. Libya bölünmüştü, iç savaş vardı. Türkiye Batı Libya’yı ayakta tutarken, Hafter yönetimiyle de ilişkisini -istihbarat diplomasisi ile- geliştirdi. Daha sonra iki yönetimin ve orduların birleştirilmesini öngören “Tek Libya” perspektifi ortaya kondu. Hafter’e bağlı Temsilciler Meclisi’nin 2019 tarihli Türkiye-Libya anlaşmasını geçen ay onaylaması Yunanistan’da büyük bir hayal kırıklığı yaratırken birleşme yolunda ciddi bir mesafe kat edildiğini de gösteriyordu. İşte ziyaret bu gelişmelerden sonra ve aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya’ya yapacağı seyahatten önce gerçekleşti. Tarihidir. Bu arada görüşmeden basına yansıyan görüntülere bakan dikkatli gözler bir şeyi daha fark etmiştir: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mareşal Hafter ile samimi bir şekilde tokalaşırken sol eliyle de oğul Saddam Hafter’in elini tutuyordu. Saddam Hafter’e geleceğin “Tek Libyasının” lideri gözüyle bakanların sayısı hiç de az değil.