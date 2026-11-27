Geçen üç yazıda Hz. Ömer’in (r.a) Hz. Ebû Bekr’e (r.a) bey’at etmesini sağlamak amacıyla Hz. Ali’nin (r.a) evine zorla girdiği, evi yakma tehdidinde bulunduğu, Hz. Fâtıma’yı (r.anha) tartaklayıp çocuğunu düşürmesine sebep olduğu konusunda Şii kaynaklardaki rivayetlerin durumunu gördük.

Bu haftadan itibaren Şia’nın konu hakkında Sünnî kaynaklarda yer alan bazı rivayetler konusundaki telbislerini ele alacağım. Görüleceği üzere Sünnî kaynaklarda yer alan rivayetler gerek sübut gerekse delalet bakımından Şia›nın iddiasına delil teşkil etmekten uzaktır!

Söz konusu rivayetler üzerinde dururken zorunlu olarak Hadis/Cerh-Ta’dil kavramları gündeme gelecek. Zira rivayetlerin senedlerini, metinlerini ve ravilerini tartışacağız. Yine de yazıyı elden geldiğince anlaşılır kılmaya çalışarak ilerleyeceğim.

Reklam Reklam

1- İbn Ebî Şeybe rivayeti:

“Bize Muhammed b. Bişr şöyle rivayet etti: Bize Ubeydullah b. Ömer şöyle rivayet etti: Bize Zeyd b. Eslem, babası Eslem’den naklen şöyle rivayet etti: “Hz. Peygamber (s.a.v)’den sonra Ebû Bekr’e bey’at edilince Ali ve ez-Zübeyr Hz. Peygamber (s.a.v)’in kızı Fâtıma’nın yanına gidiyor, kendisiyle istişarede bulunuyor ve ne yapacakları konusunda durum değerlendirmesi yapıyordu. Ömer b. el-Hattâb bu durumu haber alınca çıkıp Fâtıma’nın yanına girdi ve şöyle dedi: “Ey Allah Resulü’nün (s.a.v) kızı! Allah’a yemin olsun ki, yaratılmışlar içinde bize babandan daha sevgili kimse yoktur. Babandan sonra da yaratılmışlar içinde bize senden daha sevgili kimse yoktur. Ama Allah’a yemin olsun ki, şu grup senin yanında bir araya gel(meye devam ede)rse, bu sevgi, onlar evdeyken evin yakılmasını emretmeme engel değildir.

“(Eslem) dedi ki: “Ömer çıkınca onlar (tekrar) Fâtıma’ya geldiler. Onlara şöyle dedi: “Biliyor (mu)sunuz Ömer bana geldi ve eğer bana tekrar gelirseniz evi üzerinize yakacağı konusunda yemin etti. Allah’a yemin ederim ki o, yemin ettiği şeyi mutlaka yapar. Haydi selametle gidin, ne yapacağınıza karar verin ve bir daha benim yanıma gelmeyin.” Bunun üzerine ondan ayrıldılar ve Ebû Bekr’e bey’at edene kadar bir daha onun yanına gitmediler.”

Sened incelemesi:

Muhammed b. Bişr: Bu zat Kûfelidir ve senedde görüldüğü gibi rivayeti Ubeydullah b. Ömer›den aktarmıştır. Kûfelilerin bu zattan rivayeti problemli görülmüştür.

Reklam Reklam

Zeyd b. Eslem: Salih bir kimse olmakla beraber, hafızası kusurlu bulunmuştur.

Bu zat Abdullah b. Ömer’den (r.a) bir rivayette bulunmuş, kendisine “Bunu Abdullah b. Ömer’den bizzat işittin mi?” diye sorulduğunda, “Ben onu sadece gördüm” karşılığını vermiştir. İbn Hacer bu husus üzerinde dururken şöyle der: “İbn Abdilberr et-Temhîd mukaddimesinde bu zatın tedlis yapan bir kimse olduğunu gösteren bir rivayet zikretmiştir.”

Eslem: Hz. Ömer’in kölesi olan bu zat, Hz. Ömer tarafından h. 11 veya 12 senesinde Mekke’de satın alınmıştır. Bu demektir ki, rivayette anlatılan hadise (eğer doğruysa) bu zat Mekke’deyken ve Hz. Ömer tarafından henüz satın alınmamışken yaşanmıştır. Dolayısıyla rivayeti bir başkasından işitmiş olmalıdır. Aradaki o ravi tesbit edilemediği sürece rivayet “mürsel” olarak kalmaya devam edecektir. Mürsel hadis de muhaddislerin ıstılahında zayıf hadis türlerinden biridir.

Metin incelemesi:

Rivayetin metni yakından incelendiğinde dikkat çeken unsurlar bulunduğu görülmektedir. Şöyle ki:

1- Metne göre Hz. Ömer bir yandan Hz. Fâtıma’ya (r.anha) Hz. Peygamber (s.a.v)’den sonra insanların en sevgilisi olduğunu söylerken diğer yandan evini başına yakacağına yemin ediyor. Bu iki hususu bir arada düşünmek makul değil.

Reklam Reklam

2- Esasen Hz. Ömer’in Hz. Fâtıma validemize “babandan sonra bana insanların en sevgilisisin” tarzında hitap etmesi makul görünmüyor. Bir erkek, hele Hz. Ömer gibi bir dirayet ve fekahet zirvesi, bir kadına, özellikle de Hz. Fâtıma (r.anha) gibi bir kadına “sevgili” diye hitap etmez. Bu durum Arap örfünde görülen bir şey değil!

3- Rivayette Hz. Fâtıma’nın, Hz. Ali ve Hz. ez-Zübeyr’e “… gidin, ne yapacağınıza karar verin ve bir daha benim yanıma gelmeyin” dediği zikrediliyor. Bu ifadeden, Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’nın ayrı evlerde ikamet ettiği anlaşılıyor ki, tutarlı değil.

Aynı şekilde Hz. Ali ve Hz. ez-Zübeyr’in Hz. Ebû Bekr’e bey’at etmeden Hz. Fâtıma’nın evine gitmediği zikrediliyor ki, burada da aynı gariplik var!

Reklam Reklam

Netice-i kelam, neresinden bakarsak bakalım bu rivayet, gerek sened gerekse metin itibariyle delil olma vasfından hayli uzaktır…

Hayırlı cumalar…