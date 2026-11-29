Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Akşam kimin maçı var? 28 Kasım Cumaertesi maç programı
28 Kasım Cumartesi günün maç programı, futbol ve basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan yeniden başladı. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynanırken İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de de önemli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yanı sıra Avrupa liglerindeki karşılaşmaların yayın saatleri ve kanalları da merak ediliyor. Basketbol tarafında ise Basketbol Süper Ligi, NBA ve FIBA Dünya Kupası elemeleri takip ediliyor. Gün boyunca canlı maç yayınlarını kaçırmak istemeyen sporseverler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayıncı kuruluşları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Cumartesi günü hangi takım saat kaçta sahaya çıkacak? Maçlar hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün futbol, basketbol ve voleybol maç programı...
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