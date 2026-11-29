1926 yılı yazında, Mustafa Kemal Paşa’ya yönelik İzmir Suikastı olarak bilinen girişimin ardından ülke genelinde geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Bu sırada İzmir’den kilometrelerce uzakta, Harput’ta bir âlimin evinde yapılan aramada ele geçirilen oğlundan gelen mektuptaki iki kelime, bir ailenin hayatını kökten değiştirecekti: “Keklik uçtu”.

Mektubu yazan kişi, Adliye Vekâleti’nde memur olarak çalışan Abdülhamid Efendi’ydi. Babasına gönderdiği mektupta geçen “Keklik uçtu” ifadesi soruşturmayı yürütenler tarafından şifreli bir siyasi mesaj olarak yorumlanmıştı. Hatta keklikle kastedilenin Mustafa Kemal Paşa olduğu ileri sürülüyor, kekliğin uçmasıyla suikast girişiminin kastedildiği iddia ediliyordu.

Osmanlı ilmiye geleneğinin Harput’taki köklü temsilcilerinden Mehmed Kemaleddin Efendi ile oğulları, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki siyasî gerilimin ortasında, kendilerini Şark İstiklâl Mahkemesi’nin karşısında bulmuştu.

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Harput’ta bir âlim ailesi

Günümüzde özellikle beslenme alanındaki önerileriyle tanınan ünlü tıp doktoru Prof. Dr. Canan Karatay’ın da dedesi olan Mehmed Kemaleddin Efendi, Harput’un köklü ilmiye çevrelerinde yetişmiş, klasik medrese eğitimini ikmal etmiş bir Osmanlı âlimiydi. Babasının müderrislik yaptığı Yusuf Kâmil Paşa Medresesi’nde tahsil görmüş ve icazet alarak tedrise başlamıştı.

Kemaleddin Efendi, birbirinden farklı alanlarda eserler de kaleme almıştı. İlk basılı eseri, meşhur mutasavvıflardan Ebü’l-Fazl en-Nahvî’nin el-Kasîdetü’l-münferice adlı eserine babasının yaptığı tahmise yazdığı şerhti. Bu çalışma 1899 yılında Ma’mûretü’l-azîz Vilâyet Matbaası’nda basıldı. Aliyyü’l-Kârî’nin salavat-ı şerife metnine yazdığı bir başka şerhi de basılmıştı. Ayrıca çeşitli dua ve evradı ihtiva eden yazma eserleri bulunuyordu.

Osmanlı Devleti’nin son döneminde Mamuretü’l-Aziz vilayetinde müderrislik ve müftülük görevlerini birlikte yürüten Kemaleddin Efendi, medrese ıslahının buradaki izdüşümü olan Harput Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi’nin yüksek (kısm-ı âlî) bölümünde de müderrislik yapmıştı. Müftülük göreviyle ve müderrisliği birlikte yürüten bölgenin önemli bir âlimiydi.

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Kendisi Cumhuriyet’in ilanından sonra da kısa bir süre görevlerini sürdürmeye devam etti. 3 Mart 1924’te medreselerin kapatılmasıyla müderrislik vazifesi sona ermiş, müftülük görevine ise devam etmişti. Tevhid-i Tedrisat kanunu uyarınca Harput’taki eski medresenin bir bölümünün İmam-Hatip Mektebi’ne dönüştürülmesinin ardından 21 Kasım 1925’ten itibaren burada edebiyat muallimi olarak da ders vermeye başlamıştı. Kemaleddin Efendi, yeni dönemde değişen eğitim ve din hizmetleri düzeni içerisinde kendisine bir yer bulmaya çalışıyor, yeni rejimle bağlarını koparmıyordu.

Bir suikast girişimi ve mektuptaki iki kelime

14 Haziran 1926’da İzmir’de Mustafa Kemal Paşa’ya yönelik suikast girişiminin ortaya çıkarılması, ülke genelinde geniş bir tutuklama ve soruşturma sürecini başlatmıştı. Fakat soruşturma kısa sürede suikastı planlayanların ötesine geçerek eski İttihatçılara, Millî Mücadele’nin bazı önemli isimlerine ve neredeyse Cumhuriyet idaresine muhalif tüm çevrelere kadar sıçradı.

İzmir’deki yargılamalarda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın önde gelen isimleri sorgulanırken, Ankara’da devam eden davada eski İttihatçı kadroların II. Meşrutiyet’ten Birinci Dünya Savaşı’na uzanan siyasi geçmişleri de mahkemenin gündemine taşındı. Eski Maliye Nazırı Cavit Bey ve Doktor Nazım gibi isimlerin suikastla somut bir bağlantıları olmamasına rağmen idama mahkûm edilmeleri, yargılamaların adli boyutunun yanında belirgin bir siyasi hesaplaşma niteliği de taşıdığını gösteriyordu.

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İşte bu geniş soruşturma süreci, İzmir’den kilometrelerce uzakta, bugünkü Elazığ Harput’ta yaşayan bir âlim ailesinin de kapısını çalacaktı. Ankara İstiklâl Mahkemesi’nin emriyle, Mehmed Kemaleddin Efendi’nin Ankara’da birlikte yaşayan iki oğlunun evinde arama yapıldı. O dönem büyük oğul Ömer Naimi Efendi, Ticaret Vekâleti Muhasebe Kalemi’nde memurdu. Aynı zamanda Hukuk Mektebi’nde öğrenim görüyordu. Küçük oğlu Abdülhamid Efendi ise Adliye Vekâleti Zât İşleri Sicil Kalemi’nde çalışıyordu. İki kardeşin evinde yapılan aramalarda dönemin soruşturma makamlarınca “muzır” olarak nitelendirilen bazı evraklara rastlandı. Bunun üzerine her iki kardeş de soruşturma kapsamına alındı.

Abdülhamid Efendi o sırada Ankara’daydı ve derhâl gözaltına alındı. Elaziz’de izinli bulunan Ömer Naimi Efendi için ise tutuklama emri çıkarıldı. Büyük oğlunu yakalamak amacıyla Mehmed Kemaleddin Efendi’nin Harput’taki konağına baskın düzenlendi. Aramada ele geçirilen belgeler arasında Abdülhamid Efendi’den babasına, İzmir suikastı girişiminin hemen sonrasındaki günlerde yazılıp postalanmış bir mektup da vardı.

Mektubun bir yerinde geçen “Keklik uçtu” ifadesi, bir anda soruşturmanın odak noktası hâline geldi. Yetkililer, bu sözün şifreli bir haberleşme biçimi olduğunu ve keklikle Mustafa Kemal Paşa’nın kastedildiğini ileri sürdüler. Abdülhamid Efendi ise savunmasında asla böyle bir anlamın bulunmadığını, söz konusu ifadeyle ava meraklı bir arkadaşını kastettiğini belirtiyordu.

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Mesele bu mektupla da sınırlı değildi. Kemaleddin Efendi’nin evrakları arasında hilâfetin ve şeriatın kaldırılmasını eleştiren, şapka inkılâbı gibi düzenlemelere karşı olumsuz görüşler içeren bazı yazılar da bulunmuştu. Bu belgeler, onun yeni rejimden duyduğu hoşnutsuzluğun işareti olarak değerlendirildi. Şark İstiklâl Mahkemesi müdde-i umumiliği (savıcılığı), söz konusu evrakları suç delili kabul ederek Mehmed Kemaleddin Efendi ile Ömer Naimi Efendi’nin de tutuklanmasına karar verdi.

İstiklal mahkemelerinin tartışmalı üyeleri Kılıç Ali, Ali Çetinkaya, Ali Necip ve Reşit Galip.

Baba Samsun’a, Oğul Ankara’ya

Olayın bundan sonraki safhası Şark İstiklâl Mahkemesi’nde görüldü. Şeyh Said İsyanı’nın ardından faaliyete geçirilen mahkeme, İzmir Suikastı davasına benzer şekilde, isyana dâhil olmayan fakat dönemin siyasî ve ideolojik atmosferinde rejime muhalif görülen farklı çevreleri de yargılıyordu. Kemaleddin Efendi de bu süreçte mahkeme karşısına çıkarıldı. 4 Eylül 1926’da gerçekleştirilen yargılama sonucunda Mehmed Kemaleddin Efendi, Samsun’a sürgüne gönderildi. Sıkıyönetim sona erinceye kadar burada zorunlu ikamete tâbi tutulacaktı. Savunmasında herhangi bir muhalif parti veya grubu desteklemediğini, Cumhuriyet’e sadakatini vurguladığını belirtmesine rağmen sürgün kararından kurtulamamıştı.

Aynı davada oğullarının akıbeti ise birbirinden farklı oldu. Mektubun yazarı Abdülhamid Efendi, “keklik” ifadesiyle Cumhurbaşkanı’nı değil, ava meraklı bir arkadaşını kastettiğini vurguluyordu. Mahkeme, dava evraklarının genelini değerlendirdiğinde kendisini sorumlu görmeyerek beraatine hükmetti.

Büyük oğul Ömer Naimi Efendi ise sürgün cezasına çarptırıldı. Kendisinin Hukuk Mektebi’ndeki eğitimi dikkate alınarak Ankara’da zorunlu ikamete mecbur edildi. Böylece baba Samsun’a gönderilirken oğul Ankara’da kalmaya mahkûm edildi. Kararlar derhal uygulandı ve baba ile oğul aynı gün sürgün edildi.

İzmir Suikasti / Davası’nda idam edilen eski İttihatçı Maliye Nazırı Cavid Bey.

Harput’a dönüş

Mehmed Kemaleddin Efendi yaklaşık bir buçuk yıl Samsun’da sürgün hayatı yaşadı. Sıkıyönetimin kaldırılmasıyla ancak 1928 yılının başlarında Harput’a dönebildi. Sürgün kararıyla birlikte uhdesindeki müftülük vazifesine de son verilmişti. Mütevelli heyetinde bulunduğu vakıflarla ilişkisi kesilmiş, bu kurumlardan elde ettiği gelirler elinden alınmıştı. Uzun yıllar müderrislik yaptığı Kâmil Paşa Medresesi ise İl Özel İdaresi tarafından satılmış ve ardından yıkılmıştı. Bir zamanlar ders halkalarının kurulduğu, talebelerin yetiştiği medrese artık ayakta değildi. Kemaleddin Efendi’nin yeniden bir memuriyet görevi alabilmek için giriştiği teşebbüsler ise sonuçsuz kaldı.

Sürgünden CHP delegeliğine

Ailenin hikâyesi ise ilginç ve bir o kadar da yoruma muhtaç başka bir dönüşümle devam etti. Sürgün edilen büyük oğul Ömer Naimi Efendi, sonraki yıllarda Cumhuriyet’in taşra idaresinde kendisine yer buldu. Müftülük yaptı, Cumhuriyet Halk Partisi delegeliğinde bulundu ve Elazığ Halkevi başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Bir zamanlar babasıyla birlikte siyasi muhalefet faaliyetleri şüphesiyle sorgulanan ve sürgün cezasına çarptırılan bir ismin, ilerleyen yıllarda yeni rejimin kurumlarında görev alması dikkat çekici bir hadisedir. Bunu Cumhuriyet rejiminin eski muhaliflerini kendi bünyesine katma başarısı olarak mı, yoksa yeni siyasal düzenin sunduğu imkânlar ve dayattığı sınırlar içinde gelişen pragmatik bir intibak süreci olarak mı değerlendirmeliyiz? Ömer Naimi Efendi’nin hayatındaki bu değişim, erken Cumhuriyet’in eski Osmanlı bürokrasisi ve ilmiye mensuplarıyla kurduğu ilişkinin tek yönlü bir tasfiye sürecinden ibaret olmadığını da gösteriyor.

Mehmed Kemaleddin Efendi’nin yaşadıkları ise bu dönüşümün dışında bırakılanların bir bakıma ortak hikâyesi. Kemalist modernleşme, Osmanlı’nın kurumlarını ortadan kaldırırken onların yetiştirdiği dinî ve ilmî kadroları da büyük ölçüde tasfiye etti. Üstelik bu süreç sadece mesleki konumların kaybıyla sınırlı kalmadı. Farklı düşünen, yeni rejimin politikalarını eleştiren din adamları siyasi soruşturmaların ve sürgün cezalarının hedefi hâline geldi. Çoğunluğu da hayatta kalma kaygısıyla sessizleşti, kendi imkânlarıyla yer altında ilmi ve dini faaliyetlerini yürütmeye gayret etti. Kemaleddin Efendi’nin hikâyesi, erken Cumhuriyet’in dinî alana yönelik tasfiye siyasetinin bugün hâlâ yeterince bilinmeyen, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen sayısız hikâyesinden sadece biridir.