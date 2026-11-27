Yargıtay'daki 5 üyelik için Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı Genel Kurulunca yapılan seçime yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Yargıtay üyeliğine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Tuncer seçildi.
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