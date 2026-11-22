Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlar hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Haksız borçlandırma iddiaları araştırılıyor
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda gündeme gelen iddialar ve şikayetler üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Gürlek, "Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Soruşturma titizlikle sürdürülecek
Gürlek, "Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz." dedi.
Vatandaşların haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturmanın titizlikle sürdürüleceği de paylaşımda yer aldı.
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