Türkiye’nin elektrifikasyon hedefine Avrupa Birliği karşı çıktı: Türkiye'ye destek gelince toplantıyı terk ettiler

COP31, CMP21 ve CMA8’in kapanış oturumu Anadolu Genel Kurul Salonu’nda uzlaşmazlıkla sonuçlandı. COP31 Başkanlığı’nın 1,5 derece kararlılığını, Türkiye’nin 35’e 35 elektrifikasyon hedefini, karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojileri ile uyum finansmanının 2035 yılına kadar en az 3 katına çıkarılması yönündeki kararlılığının yer aldığı Örtü Karar AB’nin ‘fosil’ ifadesinin metinde geçmemesini bahane ederek elektrifikasyona karşı çıkması yüzünden onaylanmadı. AB temsilcisi gündem sırası Örtü Karar’a gelmeden AB’nin Antalya Mutabakatı’na karşı çıktığını beyan etti. AB delegesinin tavrı üzerine COP31 Bakanı Kurum metinde yapılan son revizelere dikkat çekmek için söz aldı. Bu sırada Söz sırası gelen Gana’nın tepkisi üzerine salonda gerginlik yaşandı. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell kürsüye yaklaşıp Bakan Kurum’un sözünü kesmek isteyince Kurum ‘oldubitti’ ye müsaade etmeyerek, “Simon yerine geçer misin söz vereceğim, Simon yerine geç” ifadesini kullandı. BM’nin tüm Tarafların ortak karar alırken oy birliği kuralı doğrultusunda; AB’nin tutumu birçok ülkenin uzlaşısına rağmen Antalya Mutabakatı’nın kabul görmemesine neden oldu. Suudi Arabistan, Rusya, Çin, Azerbaycan, Pakistan, Umman başta olmak üzere birçok ülke elektrifikasyon hedefine ikna olurken AB’nin ‘teknik’ detay takıntısı tepki çekti. Genel Kurul’da Türkiye’ye destek konuşmaları yapılmaya başlanınca AB heyeti salonu terk etti.