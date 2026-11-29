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İstanbul 'da etkisini artıran sağanak yağış , kentin kuzey ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Çatalca'da bulunan Karamandere'nin taşmasıyla çevredeki sokaklar ve tarım arazileri su altında kaldı. Yükselen sular nedeniyle bazı araçlar dere sularına gömülürken, araçlarıyla suyun ortasında kalan vatandaşlar için kurtarma ekipleri seferber oldu.

Dere taştı araçlar sulara gömüldü

Çatalca Karamandere'de etkili olan sağanak sonrası dere yatağından taşan sular, Karatepe Çıkmazı Sokak'ı kapladı. Dere kenarına yakın noktada park halinde bulunan 4 otomobil su altında kaldı. Araçlarda hasar oluşurken, taşkının etkilediği alanlar havadan görüntülendi.

Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı

Taşkın sırasında araçlarıyla derenin karşısına geçmeye çalışan 2 kişi mahsur kaldı. Öte yandan Karacaköy Mahallesi'nde minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi de yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlara botlarla ulaşmak için çalışma başlatıldı.

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6 kişi kurtarıldı

Kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 2'si çocuk 6 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Bölgede mahsur kalan diğer kişilere ulaşmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Mahalle sakinleri ise daha önce de benzer taşkınların yaşandığı bölgede kalıcı önlem alınmasını istiyor.

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