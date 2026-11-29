Dere taştı araçlar sulara gömüldü
Çatalca Karamandere'de etkili olan sağanak sonrası dere yatağından taşan sular, Karatepe Çıkmazı Sokak'ı kapladı. Dere kenarına yakın noktada park halinde bulunan 4 otomobil su altında kaldı. Araçlarda hasar oluşurken, taşkının etkilediği alanlar havadan görüntülendi.
Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı
Taşkın sırasında araçlarıyla derenin karşısına geçmeye çalışan 2 kişi mahsur kaldı. Öte yandan Karacaköy Mahallesi'nde minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi de yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlara botlarla ulaşmak için çalışma başlatıldı.
6 kişi kurtarıldı
Kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 2'si çocuk 6 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Bölgede mahsur kalan diğer kişilere ulaşmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Mahalle sakinleri ise daha önce de benzer taşkınların yaşandığı bölgede kalıcı önlem alınmasını istiyor.
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