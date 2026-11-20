Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Yurdun bazı illeri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gök gürültülü sağanak uyarısı geldi.

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre İstanbul il geneli ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde, başta boğaz çevresi olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanakların bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak tahmini

Yurdun doğu bölgelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanakların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak yarın akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 bin metre üzeri rakımlı kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

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Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Öte yandan Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kuzey kıyıları ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında sağanak ve gök gürültülü yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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