Eyüpsultan'da iki İETT otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi, 3 yolcu ve 1 otobüs şoförü yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, durağa yanaşan İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandıkları belirlenen 3 yolcu ve 1 otobüs şoförü, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan otobüsler, trafiğin açılması için yoldan kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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