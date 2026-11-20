Arnavutköy'ün kanalizasyon çilesi: Yağmur yağınca evleri su basıyor

İstanbul Arnavutköy’de 5 bloktan oluşan konutlarda yaşayan dar gelirli aileler, yıllardır kanalizasyon taşmaları ve su baskınlarıyla mücadele ediyor. Bölgede, her sağanak yağışın ardından kanalizasyon hatlarından geri tepen atık sular binaların bodrum ve giriş katlarına doluyor. Yağış olmayan günlerde de taşan kanalizasyon suları nedeniyle çevreye kötü koku yayılırken, vatandaşlar evlerini havalandırmakta güçlük çekiyor. İSKİ ve İBB’ye yapılan başvurulara rağmen devam eden sorun, özellikle çocuklu aileleri ve yaşlıları mağdur ediyor. Evleri su bastığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 5 bloktan oluşan yerleşim alanı dron ile havadan görüntülendi.