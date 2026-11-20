İstanbul Sarıyer’de bulunan Sarı Er Türbesi’nin üzerinde yükselen üç katlı apartman, türbeyi görenleri hayrete düşürüyor.

İlk kez görenlerin anlam veremediği türbe havadan görüntülendi.

Geçmişi 1453 yılına uzanan Sarı Er Türbesi, Sarıyer Merkez Mahallesi Hamam Sokak üzerinde yer alıyor ve mimari konumuyla dikkat çekiyor.

Türbe, bir apartmanın zemin katında, dışarıdan cam bölme ile ayrılmış alanda muhafaza ediliyor; üzerinde ise üç katlı bina bulunuyor.

Kimi vatandaşlar, hem tarihi hem de manevi değeri bulunan yapının bir binanın altında kalmasına tepki gösteriyor.

Mahalle sakinleri, türbenin üzerinde bir binanın yükselmesinin yanlış olduğunu belirtiyor.

İlçeye adını veriyor

Sokak seviyesindeki camlı bölümden içerisi net bir şekilde görülebiliyor. İlçeye adını veren türbedeki mezar taşında 1453 tarihi yer alıyor.

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Sarı Er’in, İstanbul’un fethine katıldığı rivayet edilen Osmanlı askeri ve bir halk dervişi olduğu biliniyor.

Sarıbulut: Ev olması sakıncalı bence

Türbenin üzerinde bir yapının olmasını doğru bulmayan Pervin Sarıbulut, "Türbenin üstünde ev olması bence iyi değil. Zaten bu çok eskilerden Sarı Er diye biliniyor. Sarıyer’de bu türbenin zatın isminden esinlenerek verilmiş. Arada bir bir de para atıyorlar ama paraları kim atıyor, kim topluyor onu da bilmiyorum. Çok eski senelerden beri var bu. Herhangi bir çalışma olmadı. Ev olması sakıncalı bence. Başlı başına böyle bir çevrilse. Kim temizliyor onu da bilmiyorum arada temizliyorlarmış ama hiç görmedim. Geçen gün paralar doluydu şu an yok" dedi.

Ülven: Türbe dediğin boş olacak sırf ona ait olması lazım

Sevim Ülven ise türbenin etrafının boş olması gerektiğine değinerek şöyle konuştu: "Çocukluğum burada geçti. Asker değil, boş diye duydum. Böyle türbenin üzerinde bina olması doğru değil. Eğer bunda biri varsa içinde günah. Ben 77 yaşında kadınım çocukluğumdan beri burada. 70 senedir burada. Senelerdir böyle millet alıştı. Yeni olan bir şey değil. Şimdi türbe dediğin boş olacak sırf ona ait olması lazım değil mi? Üstünde bina olması doğru değil. Bak sen Telli Baba’ya gidiyorsun var mı? Yuşa Baba’ya gidiyorsun var mı? Bir burada var. Görenler dua edip gidiyor. Ama için dolumu boş mu bilmiyorum. Bir asker yatıyor diyorlar"

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