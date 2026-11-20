Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) düzenlenen gastronomi etkinliğinde uluslararası öğrenciler Osmanlı ve dünya mutfaklarından yemekler hazırladı.

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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (GİBTÜ) düzenlenen gastronomi projesinde farklı ülkelerden gençler aynı mutfakta bir araya gelerek Türk ve dünya mutfaklarının lezzetlerini keşfetti.

İtalya, Fransa ve Fas'tan Gaziantep'e gelen 4 genç, üniversitenin Avrupa Birliği gönüllülük projesi kapsamında gastronomi bölümündeki uluslararası öğrencilerle birlikte yemek hazırladı.

Ciğer çorbasından cannoli'ye uzanan menü

Kültürler arası etkileşimi artırmak ve Türk mutfağını tanıtmak amacıyla yapılan etkinlikte öğrenciler, farklı ülkelerin yemeklerini ve Osmanlı mutfağına ait tarifleri uygulamalı olarak öğrendi.

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Öğrenciler Osmanlı mutfağından ciğer çorbası, sakız böreği, mutancana ve helva-yı hakani hazırladı. Gaziantep mutfağından kebap ve katmer yapan öğrenciler, dünya mutfağından ise Fransız mutfağına özgü ratatouille, İtalyan mutfağından cannoli siciliani ve Fas'ta özellikle iftar sofralarında tüketilen hariri çorbasını uyguladı.

Demir: Bu konuda çok iddialıyız gerçekten

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversitenin gastronomi alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Demir, Türk mutfağını uluslararası alanda tanıtmaya çalıştıklarını belirterek üniversitede 3 kıtadan 47 ülkenin öğrencisinin eğitim gördüğünü anlattı. Projeyle gelen öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte öğrencilerin yufka açıp yemek, kebap yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Demir, "Bu konuda çok iddialıyız gerçekten. Sadece bilinen Gaziantep mutfağının ötesine geçerek, kitaplarda kalmış gün yüzüne çıkmamış asırlar öncesinin yemeklerini bulup uygulamasını yapıyoruz, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

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Osmanlı mutfağının asırlık tariflerini uyguladılar

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Erol Taşkın, Osmanlı ve dünya mutfaklarından yemekleri uluslararası öğrenciler ve Avrupa Birliği gönüllüleriyle hazırladıklarını belirtti.

Taşkın, uygulamalarda yüzyıllar öncesine ait tarifleri yeniden hayata geçirdiklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Uluslararası öğrencilerimiz Osmanlı mutfağının derinliğini görünce çok memnun oldu. Beklentilerinin çok üzerinde lezzetlerle karşılaşınca bu mutfağa saygı duydular. Bu projeyle hem Avrupa Birliği'nden gelen misafirlerimize hem de uluslararası öğrencilerimize ülkemizin, köklerimizin mutfağını tanıtmayı amaçlıyoruz."

Taşkın, hedeflerinin farklı kültürleri yemek aracılığıyla bir araya getirerek Türk mutfağının yurt dışında daha fazla tanınması olduğunu dile getirdi.

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Taşkın, çalışmada 17. yüzyıldan kalma tariflerin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerine ait yemeklerin de hazırlandığını anlatarak Osmanlı mutfağını ve geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini kaydetti.

GİBTÜ öğretim üyelerinden Fransız Yannis Mahil, ülkesinin mutfağının uluslararası öğrencilerle gastronomi aracılığıyla buluşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Pakistanlı Zaeem Ahmed, Gaziantep'te uluslararası öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek yemeklerin lezzetli olduğunu söyledi.

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