2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki otoyolda 23 kişi yaralandı.

Bariyere çarpan tırdan çuvallar yola savruldu

Ö.A'nın kullandığı 21 AHH 969 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı Nogaylar mevkisinde refüjteki bariyere çarptı.

Dorsedeki çuvallar kaza sırasında yola savruldu.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 05 ACT 888 plakalı tır ise aynı yönde seyrederken çuvallara çarpıp makas kırdı.

İstanbul'dan Mardin'e giden, Ahmet Bedir'in kullandığı 47 ACE 644 plakalı yolcu otobüsü de makaslayan çekiciye çarptı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı

Kaza yerine, ihbar üzerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 23 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tırın sürücüsü Ö.A. ise kazanın ardından gözaltına alındı.

Yol tek şeritten trafiğe açıldı

Vali Kemal Çeber, Nurdağı ilçesi TAG Otoyolu Gaziantep istikametinde sabah saatlerinde üzücü bir kazanın yaşandığını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada belirtti.

İlk belirlemelere göre 23 yolcunun yaralandığını bildiren Çeber, "Kazada sıkışan yolcular da dahil olmak üzere tüm yolcular olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından kurtarılmış ve sağlık kuruluşlarına nakli gerçekleşmiştir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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