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Gaziantep'in Araban ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen yağlık dane mısırın hasadına başlandı.

Bu yıl dönüm başına yaklaşık 1 ton 100 kilogram verim alınan mısır, yüksek rekoltesi ve kalitesiyle üreticilerin yüzünü güldürdü.

Ovada ikinci ürün hasadı sürüyor

Verimli topraklarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği Araban Ovası'nda buğday, arpa ve sarımsak hasadının ardından ikinci ürün olarak ekilen yağlık dane mısırın hasadı sürüyor.

İlçede yaklaşık 8 bin dönüm alanda ekimi yapılan yağlık dane mısır, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yağ üreticilerinden yoğun talep görüyor.

IHA Gaziantep'in Araban ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen yağlık dane mısırın hasadını yapan Arabanlı üretici Salih Demir, Karacaören mevkisindeki tarlasında

Tüccarlar mısırı tarlada alıyor

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada Araban Ovası'nda yetiştirilen yağlık dane mısırın bu yılki verim ve kalitesinden memnun olduklarını söyledi.

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Arabanlı üreticilerin bilinçli ve tecrübeli tarım uygulamalarıyla yüksek verim elde ettiğini belirten Altun, "Bu yüksek verim ve kalite üreticilerimizin yüzünü güldürüyor." dedi.

Altun, "Hasat öncesinde üreticilerimizle iletişim kurulması sayesinde ilçeye gelen tüccarlar, mısırı tarlada satın alıyor. Ardından ülkenin dört bir yanındaki yağ üretimi yapan firmalara gönderiliyor." diye konuştu.

IHA Gaziantep'in Araban ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen yağlık dane mısırın hasadı sürüyor; üreticiler bu yıl dönüm başına yaklaşık 1 ton 100 kilogram verim aldı.

Üretici kilogramı 13 TL'den sattı

Arabanlı üretici Salih Demir ise Karacaören mevkisindeki 50 dönümlük tarlasında yetiştirdiği yağlık dane mısırın hasadını gerçekleştirdiğini söyledi.

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Temmuz ayı başında ikinci ürün olarak ekim yaptığı mısırdan dönüm başına yaklaşık bin 100 kilogram verim aldığını ifade eden Demir, ürünün kilogramını 13 TL'den sattığını kaydetti.

Bu yıl elde ettiği yüksek verimden memnun olduğunu dile getiren Demir, "Bu yıl rekoltenin yüksek olması üretici olarak beni memnun etti. Allah bin bereket versin" diye konuştu.

IHA Gaziantep'in Araban ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen yağlık dane mısırın hasadı başladı; üretici Salih Demir, dönüm başına yaklaşık 1 ton 100 kilogram verim aldı.

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