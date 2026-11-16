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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Derviş Usluol (76), askeri törenle toprağa verildi.

Usluol, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde yaşamını yitirdi

İslahiye'de Beyler Mahallesi'nde oturan ve 5 çocuk sahibi olan Usluol, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Gazi, 15 Kasım'da, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

DHA

Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri tören düzenlendi

Usluol için bugün öğle vakti Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri tören yapıldı. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İslahiye Garnizon Komutanı Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı katıldı. Gaziler ile vatandaşlar da törende yer aldı.

Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının ardından Derviş Usluol, İslahiye Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.