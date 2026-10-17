Gaziantep’te iki ayrı kazada 21 kişi yaralandı

Gaziantep'te otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde otomobil ile mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Rıza Kaya hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.