Milletvekilini bıçaklayan eski CHP ilçe başkanından mahkemede savunma: Kendimi koruyordum
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet K.’nin yargılanmasına başlandı. Sanık, olay günü alkollü olduğunu ve korkuyla kendisini savunmak için bıçağı kullandığını öne sürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına, diğer sanıklardan Hakan K.’nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.