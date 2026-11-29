Belpınar, "Mevsimsel yağışlardan kaynaklı olarak hasadımız halen devam etmektedir. Bu yıl doğayla mücadele ediyoruz. 2026 yılı mevsimsel yağışlardan dolayı çiftçi ürününü zorlu şartlarda hasat etmeye çalışıyor. Yağışa bağlı olarak iş makinesinin girmediği yerlerde mevsimlik işçiler tarafından hasat yapılmaya çalışılıyor. Hasadı yapılan yer fıstığı Adana ve Osmaniye'ye gönderiliyor" dedi.