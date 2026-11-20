İstanbul'da yağışlı hava etkisini artırırken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özellikle yaka değiştirecek İstanbullulara kritik bir saat uyarısında bulundu.
ORHAN ŞEN'DEN SAAT 17.00 UYARISI: BOĞAZ VE ANADOLU YAKASI ETKİLENECEK
Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçecek sürücü ve yolcuların akşam yoğunluğuna ve şiddetli yağışa yakalanmamaları için saat 17.00'den önce köprüleri kullanmalarını öneren Prof. Dr. Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- "Bugün İstanbul'un Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçecekler saat 17.00'den önce köprüleri geçin. Kuvvetli yağış bu saatlerden sonra Boğaz ve Anadolu Yakası'nda etkili olacak. İstanbul'da lodos bugün öğlen saatlerinden sonra etkisini kaybedecek."
AKOM'DAN CUMA GÜNÜ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE FIRTINA TAHMİNİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan 20 Kasım Cuma raporuna göre kentte öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor:
HAFTA SONU YAĞIŞ SÜRECEK: SALI GÜNÜ SICAKLIKLAR SERT DÜŞECEK
AKOM'un haftalık hava durumu tahminine göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşulları şöyle sıralandı:
- 21 Kasım Cumartesi:Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış düşeceği, sıcaklıkların 13 ila 17 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.
- 22 Kasım Pazar:Parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte hafif yağış geçişleri görülecek (metrekareye 2-5 kg).
- 23 Kasım Pazartesi:Lodos fırtınasının yeniden etkili olması ve akşam saatlerinde yağmur görülmesi bekleniyor; sıcaklık 11 ila 20 derece, yağış miktarı ise metrekareye 5-15 kilogram olacak.
- 24 Kasım Salı'dan itibaren:Yağışın kenti terk etmesiyle hava soğuyacak; sıcaklıklar salı 7-12, çarşamba 5-14, perşembe ise 7-15 derece aralığında seyredecek.
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