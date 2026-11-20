Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege’nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.