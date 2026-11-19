Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Marmara'da aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgârın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırması ve güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor

Marmara ile Batı Karadeniz'in batısında rüzgârın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği, aynı gün öğle saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgârın güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde yarın ilk saatlerden itibaren eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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