Kastamonu'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Doğu Çevre Yolu ve Ankara kara yolunda sis etkisini sürdürüyor.
Görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü
Bölgedeki sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerleyen sürücüler, sisin etkisiyle yavaş gitmek zorunda kaldı.
Trafik ekiplerinden sürücülere uyarı
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
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