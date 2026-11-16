Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için bu gece yarısından itibaren Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için bu gece yarısından itibaren kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına göre bölgede gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

Sağanak gece saatlerinden itibaren kuvvetli olacak

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg) olması bekleniyor.

DHA

Ani sel ve su baskınına karşı uyarı

Merkezin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; gece saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

DHA