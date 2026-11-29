BİK'ten internet haber sitelerine 'yapay zeka' kriteri: 'Özgün' kabul edilmeyecek

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, resmi ilan fiyat tarifesinde yüzde 40,09 ve 40,68 oranlarında artışı kabul etti. Yeni tarifeyle ücretler 325 ve 370 liraya yükseltilecek. Ayrıca yapay zekayla otomatik üretilen içeriklerin özgün sayılmaması, gazetelerin asgari satış fiyatlarının güncellenmesi, internet sitelerinde okur sayısı kriteri ve yanıltıcı haberlerin trafik hesabından çıkarılması kararlaştırıldı. Düzenleme, Cumhurbaşkanı onayının ardından 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.