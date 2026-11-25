Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes'te kış sezonunun zamanında açılması ve kar kalitesinin sezon boyunca korunması amacıyla kullanılan suni karlama sistemi, merkezin önemli altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Özellikle doğal kar yağışının yetersiz kaldığı dönemlerde devreye giren sistem, sezon başlangıcının planlanmasına ve pistlerin daha uzun süre kullanılmasına katkı sağlıyor. Erciyes AŞ tarafından yürütülen çalışmalar Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi bölgelerinde sürdürülüyor.