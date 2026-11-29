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Almanya , akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi kontrol altına almak için yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı tasarıyla benzin ve motorin de litre başına uygulanabilecek azami fiyatın belirlenmesi planlanıyor. Yeni sistemde otoyol üzerindeki istasyonların kapsam dışında tutulması, eyaletlere ise farklı fiyat sınırları belirleme esnekliği tanınması gündemde.

Almanya'da akaryakıta fiyat sınırı hazırlığı

Almanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı yeni bir müdahale planı devreye alınmak isteniyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıyla benzin ve motorin satışında uygulanabilecek en yüksek fiyatın belirlenmesi öngörülüyor.

Bloomberg'in taslak düzenlemeye dayandırdığı haberine göre, azami fiyatların her gün saat 12.00'de güncellenmesi planlanıyor. Hesaplamada toptan satış fiyatlarının yanı sıra istasyonların kâr marjı ve katma değer vergisi de dikkate alınacak.

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Otoyol üzerindeki istasyonlar kapsam dışında kalacak

Düzenlemenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de otoyol üzerindeki akaryakıt istasyonlarına yönelik muafiyet oldu. Yüksek kira giderleri ve kesintisiz hizmet zorunluluğu nedeniyle bu istasyonların fiyat sınırlandırmasına dahil edilmemesi öngörülüyor.

Buna karşılık otoyol çıkışlarına yakın bölgelerdeki istasyonların uygulamaya tabi tutulması planlanıyor.

Taslakta Almanya'nın eyaletlerine de ülke genelinde belirlenen azami fiyatlardan farklı sınırlar uygulama imkânı verilmesi gündemde.

Üç ay uygulanması planlanıyor

Hazırlanan düzenlemenin geçici bir kriz önlemi olarak hayata geçirilmesi ve üç ay boyunca uygulanması öngörülüyor. Mevcut taslağa göre uygulamanın gelecek yılın başında başlaması, mart ayı sonunda sona ermesi planlanıyor.

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Alman hükümetinin tasarıyı ve azami fiyatların hesaplanmasına ilişkin düzenlemeyi 2 Aralık'ta kabine gündemine alması bekleniyor.

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