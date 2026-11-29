Almanya'da akaryakıta fiyat sınırı hazırlığı
Bloomberg'in taslak düzenlemeye dayandırdığı haberine göre, azami fiyatların her gün saat 12.00'de güncellenmesi planlanıyor. Hesaplamada toptan satış fiyatlarının yanı sıra istasyonların kâr marjı ve katma değer vergisi de dikkate alınacak.
Otoyol üzerindeki istasyonlar kapsam dışında kalacak
Düzenlemenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de otoyol üzerindeki akaryakıt istasyonlarına yönelik muafiyet oldu. Yüksek kira giderleri ve kesintisiz hizmet zorunluluğu nedeniyle bu istasyonların fiyat sınırlandırmasına dahil edilmemesi öngörülüyor.
Buna karşılık otoyol çıkışlarına yakın bölgelerdeki istasyonların uygulamaya tabi tutulması planlanıyor.
Taslakta Almanya'nın eyaletlerine de ülke genelinde belirlenen azami fiyatlardan farklı sınırlar uygulama imkânı verilmesi gündemde.
Üç ay uygulanması planlanıyor
Hazırlanan düzenlemenin geçici bir kriz önlemi olarak hayata geçirilmesi ve üç ay boyunca uygulanması öngörülüyor. Mevcut taslağa göre uygulamanın gelecek yılın başında başlaması, mart ayı sonunda sona ermesi planlanıyor.
Alman hükümetinin tasarıyı ve azami fiyatların hesaplanmasına ilişkin düzenlemeyi 2 Aralık'ta kabine gündemine alması bekleniyor.
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