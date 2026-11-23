Akaryakıt fiyatlarında son durum - 23 Kasım 2026
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 68,40 TL
Motorin litre fiyatı: 88,90 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 68,20 TL
Motorin litre fiyatı: 88,70 TL
LPG litre fiyatı: 50,10 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 69,40 TL
Motorin litre fiyatı: 90,00 TL
LPG litre fiyatı: 50,79 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 69,60 TL
Motorin litre fiyatı: 90,20 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
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