Benzin ve motorine ne kadar indirim yapıldı?

Hafta sonu öncesinde küresel piyasalardaki gevşemenin etkisiyle iki ana akaryakıt grubunda yapılan fiyat güncellemeleri şöyle gerçekleşti:





20 Kasım 2026 Cuma: Motorinin litre fiyatında yaklaşık 6,50 TL indirim uygulandı.





21 Kasım 2026 Cumartesi: Benzinin litre fiyatı yaklaşık 2,90 TL geriledi.





23 Kasım 2026 Pazartesi: Benzin, motorin ve LPG grupları için henüz resmi bir indirim kararı açıklanmadı.