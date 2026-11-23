KPSS puan şartı ve belgesiz başvuru detayları

Adayların 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) belirli taban puanları almış olmaları şart koşuluyor. Her iki yıla ait sınav puanı bulunan adayların yüksek olan notu değerlendirmeye alınacak.





En az 60 KPSS puanı (P3, P93, P94): Jandarma, muhabere, havacılık ve bando alt branşlarına başvuracak adaylar için geçerlidir.





En az 50 KPSS puanı (P3, P93, P94): Lojistik alt branşının lisans, ön lisans ve meslek lisesi ilgili bölümleri için aranmaktadır.





KPSS şartsız (belge ile) başvuru: Lojistik alt branşının kılavuzdaki Tablo-5'te yer alan mesleki niteliklerine (ustalık, kalfalık veya Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi) sahip ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunları KPSS puanı olmadan belgelerini sisteme yükleyerek başvurabilecek.