VGM burs ödemeleri ne zaman yatacak ve tutarı ne kadar?

Kurum tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine aylık 4 bin TL ödeme yapılacak. Ekim ve mayıs ayları arasını kapsayan toplam 8 aylık süreçte, hak sahiplerine eğitim yılı boyunca toplam 32 bin TL destek sağlanacak.





İlk burs ödemesinin yapılacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. VGM yetkililerinin aktardığı bilgilere göre ödeme takvimi ve işleyişi şu şekilde gerçekleşecek:





İlk ödeme ve geriye dönük tutar: Burs kazanan öğrencilerin banka hesabı açma ve evrak teslim işlemlerini tamamlamasının ardından ilk ödeme en kısa sürede yapılacak. Bu ödemeye ekim ayından ödeme yapılan aya kadar biriken tutarlar da eklenecek.





Düzenli ödeme günleri: İlk ödemenin ardından sonraki aylara ait burs tutarları, ödeme dönemlerinde her ayın 10'una kadar öğrencilerin hesaplarına aktarılacak.