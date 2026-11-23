Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 23 Kasım Pazartesi maç programı
Trendyol Süper Lig’de İstanbul Başakşehir, Çorum FK’yı konuk ederken Trendyol 1. Lig’de Bodrumspor ile Vanspor karşı karşıya gelecek. Avrupa’da ise İtalya Serie A’da Monza ile Fiorentina, İspanya La Liga’da Levante ile Elche kozlarını paylaşacak. Yarın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Aston Villa’yı ağırlayacak. Manchester City–Napoli ve Real Madrid–PSV karşılaşmaları da gecenin öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, bu akşam kimin maçı oynanacak? Yarın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar karşılaşacak? İşte 23-24 Kasım maç programı.
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