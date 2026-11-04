Kayseri’de jel yakıtlı soba bomba gibi patladı: O anlar kamerada
Kayseri’de bir oto kiralama ofisinde peletli sobayı yakmak için kullanılan alkol bazlı jel yakıt patlamaya neden oldu. İş yeri sahibinin sobayı tutuşturmaya çalıştığı sırada meydana gelen patlamada şans eseri yaralanan olmadı. Patlama ve içeridekilerin panikle kaçıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri’de oto kiralama ofisinde alkol bazlı jel yakıt dökülen paletli sobada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken o anlar kameraya yansıdı.
Paletlerin üzerine jel dökülünce patlama yaşandı
Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir oto kiralama ofisinde meydana geldi. İş yeri sahibi Emrullah G., peletli sobayı yakmak için restoranlarda yemekleri sıcak tutmak için kullanılan alkol bazlı jel yakıtı paletlerin üzerine döktü. O sırada sobada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Emrullah G.’nin sobayı tutuşturmaya çalıştığı anda patlamanın meydana geldiği ve içerdekilerin panikle uzaklaştıkları anlar yer aldı.