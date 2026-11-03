Kayseri'de asfaltın ortasındaki 855 yıllık sır: Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

"Daha önce bu mezarı buradan kaldırmaya teşebbüs edilmiş. Kepçe operatörü kazmak için çalışmaya başladığında kepçenin tırnakları kırılmış. Gece de rüyasında görmüş. Sonrasında da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü burayı korumaya aldı. Yeri de hala burada durmaya devam ediyor. Bir tarih olarak güzel hissediliyor. Çünkü geçmişimizi unutmuyoruz. Bizim burada köşkümüz de var ileride. Oranın da tarihi çok büyük. Bu mirasların önem verilip daha da güzelleştirilmesini istiyoruz. Buradan geçen vatandaşlarımıza da okuyup tarihi anlamalarını tavsiye ederim. Biz buradan geçerken hep dua ediyoruz. Şehidimizin ve geçmişlerimizin ruhuna gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.