İstanbul Sarıyer'de iki gün boyunca gündemde kalan "firari aslan" iddiasının detayları netleşti.
Olay, 22 Kasım günü öğleden sonra bir annenin çocuğuna ulaşamaması üzerine saat 15.30 sıralarında güvenlik görevlisinden site kamera kayıtlarını kontrol etmesini istemesiyle başladı. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre görevlinin bahçedeki hayvanı aslan sanıp çevresiyle paylaşması ve 112'ye ihbarda bulunmasıyla bölge hareketlendi.
GERİYE DÖNÜK İNCELEMEDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: ASLINDA KEDİYMİŞ
Aslandan iz bulunamaması üzerine 23 Kasım'da kamera kayıtları geriye dönük olarak yeniden tarandı. Yapılan incelemede yanılgının şu unsurlardan kaynaklandığı belirlendi:
"Aslan" olarak görülen kaydın hemen öncesinde ve sonrasında aynı alanda yürüyen ve aracın etrafında dolaşan bir kedinin bulunduğu tespit edildi.
Çalı sanılan alanların aslında 15-20 santimetre yüksekliğindeki otlar olduğu, kamera açısı, perspektif algısı ve ekran kayıtlarının telefonla çekilerek sosyal medyada paylaşılmasının yanılgıyı büyüttüğü kaydedildi.
TELEVİZYONDAN FUTBOLA VE REKLAMLARA: 153 BİN İÇERİK ÜRETİLDİ
Süreç, televizyon programlarından sosyal medyaya ve markaların pazarlama kampanyalarına kadar geniş yankı buldu:
Gündüz kuşağı ve tartışma programları konuyu ekranlara taşırken, canlı yayında ormandan gelen köpeği aslan sanan muhabir anı ve çubuklarla boyut incelemeleri gündeme oturdu.
Futbol camiasında iddialarla ilgili açıklamalar yapılırken, BJK-GS derbisi öncesinde Beşiktaş taraftarlarının Nevzat Demir Tesisleri göndermeleri dünya basınına da yansıdı.
Markalar yapay zeka destekli reklamlarla gerçek zamanlı pazarlama örnekleri sergiledi ve olay geride 153 bini aşkın içerik bıraktı.
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