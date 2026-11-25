İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı basın mensuplarına silahlarla röportaj verdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Suç örgütüne mensup oldukları öne sürülen bazı şüphelilerin araç içerisinde silahlarla görüntü vererek yabancı basın mensuplarıyla görüştüklerine ilişkin çalışmayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle başlattı.
Paylaşılan görüntüler incelendi
Sanal medya platformlarında 23 Kasım'da paylaşılan bir görüntü incelendi.
Görüntülerde, suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen kişilerin araç içerisinde silahlarla yabancı basın mensuplarına röportaj verdikleri belirlendi.
Bazı sosyal medya platformlarında da yayımlanan görüntülerin ardından şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
9 şüpheli gözaltına alındı
Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon yapıldı. Polis ekipleri, eş zamanlı operasyonda görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 28 adet 9 milimetre fişek ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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