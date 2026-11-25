Sakarya'da ocak-ekim döneminde üretilen 181 bin 258 aracın 120 bin 237'si yurt dışına ihraç edildi.

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Yılın 10 ayında Sakarya'da 181 bin 258 araç üretilirken bunların 120 bin 237'si ihraç edildi.

Sakarya, ocak-ekim döneminde 3 milyar 674 milyon 728 bin dolarlık dış satım yaptı; Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre kent, otomotiv sektörü ihracatında Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından dördüncü sırada yer aldı.

Her 10 araçtan 6'sı yurt dışına gitti

Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de 10 ayda 1 milyon 109 bin 736 taşıt üretilirken 789 bin 879'u yurt dışına gönderildi.

Ocak-ekim döneminde Sakarya 'da üretilen araçların yüzde 66,33'üne denk gelen 120 bin 237'si ise ihraç edildi.

Sakarya, Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 16,33'ünü, ihracatının ise yüzde 15,22'sini gerçekleştirdi; 10 ayda üretilen her 10 araçtan 6'sı yurt dışına gönderildi.

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Üretim ve ihracatta Toyota lider

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da yılın 10 ayında 160 bin 154 otomobil, 1152 küçük kamyon, 51 kamyonet, 1592 otobüs, 1676 midibüs ve 16 bin 633 traktör olmak üzere 181 bin 258 araç üretildi. Kentte günde ortalama 596 araç banttan indirildi.

Ocak-ekim döneminde kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliği Toyota sürdürdü; TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Toyota, Arifiye ilçesindeki fabrikasında bu dönemde banttan indirdiği 160 bin 154 aracın 108 bin 345'ini yurt dışına sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar ise aynı dönemde otobüs, midibüs, küçük kamyon ve kamyonetten oluşan 4 bin 471 araç üretirken 1751'ini ihraç etti.

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TürkTraktör, aynı dönemde ürettiği 16 bin 633 traktörün 10 bin 141'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

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