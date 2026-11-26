Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

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Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan onlarca TIR ise geçiş yasağı nedeniyle akaryakıt istasyonlarında bekletildi.

Posof'ta kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Posof, Ardahan'ın Gürcistan sınırında yer alan ilçesi olarak kara teslim oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı, akşam saatlerinde başlayıp etkisini artırarak süren yağış sebebiyle 10 santimetreyi geçti.

Bazı vatandaşlar, araçlarında biriken karları temizledi. Sürücüler ise ilçede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Kar ve buzlanma sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, Ilgar Dağı Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. İlçe merkezi çıkışında önlem alan jandarma trafik ekipleri, ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı, Ilgar Dağı Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

TIR sürücüleri bekleyişi anlattı

Yolun kapanması nedeniyle Türkgözü Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan onlarca TIR, akaryakıt istasyonlarında beklemeye başladı.

Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 saattir beklediğini belirten TIR sürücüsü Emrah Çal, "50’ye yakın araç sınır kapısından buraya kadar yollarda kaldı" dedi.

Rusya’dan geldiğini ve Samsun’a gitmekte olduğunu söyleyen TIR sürücüsü Mert Can, "Kar yağışı nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi kapalı. Bu nedenle burada bekliyoruz" diye konuştu.

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Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi ağır tonajlı araçlara kapatıldı, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan giren TIR'lar akaryakıt istasyonunda bekletildi.

TIR sürücüsü Kemal Polat ise uluslararası yolda yaklaşık 4 saattir mahsur kaldıklarını kaydederek akaryakıt istasyonuna sığındıklarını söyledi.

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