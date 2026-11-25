Minik öğrencilerin öğretmenleri için binbir emekle hazırladığı hediyeler çöpten çıktı

Erzincan'da öğrencilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri için hazırladığı hediyelerin çöpte bulunması sosyal medyada tepki topladı. Hediyelerin arasından çıkan bir öğrencinin öğretmenine yazdığı mektup ise dikkat çekti. Öğretmenine duyduğu sevgiyi ve minnettarlığı satırlarına yansıtan küçük öğrenci, mektubunda "Sevgili öğretmenim, sen hep doğru yolu gösterdin, teşekkür ederiz. Sen benim meleğimsin, çiçeğimsin, balımsın. Biraz kötü yapmış olabilirim, özür dilerim." ifadelerine yer verdi.