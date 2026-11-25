Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Konuralp’te inşa edilmesi planlanan müze ve cami Projesi için yapılan jeoradar araştırması toplantısında kurum temsilcileri ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Konuralp’te inşa edilmesi planlanan Müze ve Cami Projesi için yapılan jeoradar araştırması toplantısında kurum temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda, üçüncü derece sit alanı olan 10 bin metrekarelik proje bölgesinde yerin 10 metre derinliğine kadar tarihi eser kalıntılarına yönelik yapılan araştırmaların raporları incelendi.

Başkan Faruk Özlü, Konuralp’te turizm yatırımlarının kesintisiz şekilde devam etmesi için çalışmaları yakından takip ediyor. Tarihi yerleşim yerinde inşa edilmesi planlanan Müze ve Cami Projesi kapsamında ilk aşama olan Jeoradar çalışmaları ilgili firmanın sahada yaptığı ölçümlerle tamamlandı. 10 bin metrekare alanı kapsayan projenin uygulama aşamasından önce yerin 5 ve 10 metre derinliklerine kadar izleme ve tespit işlemleri yapılarak rapor hazırlandı.

SRC Mühendislik yetkilileri Jeofizik Mühendisi Tayfun Özdemir, uzman ekibi, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu temsilcileri ve Düzce Belediyesi ilgili müdürlüklerinin katıldığı toplantıda proje alanının kısımlara ayrılarak birkaç farklı noktadan 5 ve 10 metre derinliklerinde bulunan yapılar hakkında rapor hazırlandı. Toplantıda mevcut Aile Sağlığı Merkezi, Çocuk Parkı, Çay Bahçesi ve şimdiki Konuralp Müzesi alanında yapılan ölçümlerde yerin altında farklı yapı ve dolguların olduğu tahmin edildiği belirtildi. Arkeologlar ile yapılacak değerlendirmelerle yerin altında bulunan yapıların tarihi eser olup olmadığının tespit edilebileceği ifade edildi.

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"Biz temkinli hareket edeceğiz"

Toplantıda raporları inceleyen ve uzman isimlerin tespitlerini değerlendiren Başkan Özlü, toplantı amacının doğru bir strateji ile hareket etmek olduğunu ifade ederek her ihtimale karşı ilgili kurumların tamamının desteği ile çalışmanın yürütüleceğini belirtti.

Başkan Özlü; "Bu çalışmanın şartnamesini çok dikkatli ve titiz şekilde hazırladık. Bu sayede değerli arkadaşlar çalışmalarını hızlı ve çok detaylı şekilde tamamladı. Konuralp’in jeolojik özellikleri neyi gerektiriyorsa buna göre bir inceleme süreci tamamlandı. İlk raporlara göre incelenen alanda tarihi eser olma ihtimali yüksek. O yüzden temkinli hareket edeceğiz. Bu mıntıkada kazıları müze gözetiminde tıpkı Antik Tiyatro’da olduğu gibi biz yapmak istiyoruz. Bu çalışmaların her aşamasında başta Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu olmak üzere ilgili tüm kurumların dahili olacak. Bu projeyi de sahipleneceğiz, hep birlikte hızla yürütmek için tüm imkanları seferber edeceğiz. Özel hükümlerin uygulanmasını konuşacağız, proje hazırlık süreciyle eş zamanlı şekilde kazılara başlamak istiyoruz. Vakit kaybetmeden Konuralp’e muhteşem bir müze ve cami kazandırmak için çalışacağız" diyerek proje sürecinin kesintisiz şekilde devam etmesi için cuma günü Düzce’ye gelmesi beklenen Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyeleri ile sahada istişare edeceklerini de sözlerine ekledi.

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