Elbistan yönüne geçiş Karaoğuz Mahallesi üzerinden sağlanıyor.
Zemin hareketliliği ulaşım güvenliğini tehdit etmeye başladı
Darende ilçesinde uzun süredir devam eden zemin hareketliliği, Günpınar Mahallesi üst kesimlerinde ulaşım güvenliğini tehdit etmeye başladı.
Yetkililer, bölgede meydana gelen heyelan ve yol çökmeleri üzerine güzergahı araç trafiğine kapatarak alternatif ulaşım düzenlemesine gitti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Hakan Demir, heyelanlı bölgede jeolojik etüt ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Demir, güvenlik gerekçesiyle Günpınar Şelalesi üzerindeki yolun trafiğe kapatıldığını bildirdi.
Darende ve Kayseri yönünden Elbistan’a gidecek sürücülerin Karaoğuz Mahallesi güzergahını kullanması gerektiğini de söyledi.
Alternatif güzergahlarda iyileştirme çalışması yürütülüyor
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yaz aylarında meydana gelen göçükler ve zemindeki hareketlilik nedeniyle yolda ciddi kaymalar yaşandığını söyledi.
Bozkurt, yapılan görüşmeler sonucunda Elbistan yönüne Karaoğuz Mahallesi üzerinden ulaşım sağlandığını aktardı. Palanga, Yeniköy, Gaziköy ve Yarımca mahallelerinden Darende merkeze ulaşımda ise Kurudere bağlantısının ve Günpınar yokuşunun kullanılmaya başlandığını kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin alternatif güzergahlarda iyileştirme çalışması yürüttüğünü söyleyen Bozkurt, yolun gelecek yıl asfalt programına alınmasının planlandığını ifade etti.
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