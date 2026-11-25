Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu, güvenli bir ulaşım imkanı sunmak ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölge halkının günlük ulaşımı çalışmalar tamamlandığında kolaylaşacak, mahalleler arasındaki bağlantı da güçlenecek.
Suruç'ta 15 kilometrelik yolda çalışma sürüyor
Yolun altyapısı 2026-2027 Yatırım Programı kapsamında yürütülen çalışmalarla güçlendirilirken, önümüzdeki sezonda gerçekleştirilmesi planlanan sathi asfalt kaplama çalışmaları için de zemin hazırlanıyor.
Yol sathi asfalt kaplamaya hazırlanacak
Güzergâhın daha sağlam ve kullanışlı hâle getirilmesi amacıyla ekipler stabilize serimi ve yol düzenleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Çalışmalar bittikten sonra yolun sathi asfalt kaplamaya hazır hâle getirilmesi hedefleniyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım standartlarını yükseltmek, yol güvenliğini artırmak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla kırsal altyapı yatırımlarına devam ediyor.
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