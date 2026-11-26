Devlet Tiyatroları Başrejisörü Esat Tanrıverdi, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’daki tiyatrolarla ortak çalışma platformu oluşturduklarını belirterek iş birliğinin ilk adımını Azerbaycan ile atacaklarını söyledi.

Tanrıverdi, “Bizden bir yönetmen gidip orada bir oyun yönetecek. Sonra onların oynadığı bir oyunu biz alıp kendi ülkemizde sergileyeceğiz. Tiyatro birbirimizi çok iyi anladığımız bir dil” dedi.

BALKANLAR DA DAHİL

Ortak gösteri için metin çalışmalarına ve görüşmelere başladıklarını ifade eden Tanrıverdi, Balkan ülkelerinde yaşayan Türkleri de projeye dahil etmek istediklerini anlattı. Farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirmenin kolay olmadığını belirten Tanrıverdi, “Türkiye olarak, birleştirici güç olarak bu Türk cumhuriyetlerini bir araya getirmek istiyoruz. Bir projede, aynı çatının altında, aynı sahnede bir araya gelmek istiyoruz” diye konuştu.

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TARİHİMİZİ ANLATACAĞIZ

İki yıldır devam eden Filozof Çocuklar Projesi’yle tarihî şahsiyetleri, düşünürleri ve yazarları çocuklara tanıtmak istediklerini aktaran Tanrıverdi, “3 yaşından itibaren 10 yaşına kadarki yaş aralığında çocuklarımızın keyifle izleyebileceği oyunlar yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu yıl “Tarihimizi birlikte yazalım” anlayışıyla repertuvar hazırladıklarını dile getiren Tanrıverdi, 25 yıl önce sahnelenen oyunları yeniden seyirciyle buluşturarak yazarlarının unutulmadığını göstermek istediklerini kaydetti.

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